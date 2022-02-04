Haval представил сразу три новых кроссовера — когда ожидать на украинском рынке?

Вчера в Киеве состоялся допремьерный показ сразу трех новинок HAVAL: Dargo, гибридного H6 HEV и H6 кросс-купе. Также на мероприятии наградили лучших дилеров бренда по итогам прошлого года. Но почему сама презентация носила такой довольно интересный статус? Сейчас расскажем.

Все три новинки должны появиться на украинском рынке уже в этом году, таким образом, бренд HAVAL проведет серьезное обновление и расширение модельной линейки. Первым в шоу-румах дилеров Хавал должен появиться Dargo – это произойдет уже в марте-апреле. Более того, названа и примерная цена новинки – около 1 млн. грн.

Как заявляют в компании, HAVAL Dargo сочетает в себе комфорт городского SUV и возможности полноценного внедорожника. И хотя в его основе не рамная конструкция, а новая модульная платформа LEMON, во внедорожном арсенале Dargo имеется дорожный просвет в 200 мм, электронная блокировка дифференциала, возможность выбора режима езды (кроме обычных есть также Песок, Снег, Грязь, Поле, Гравий, Дорога с выбоинами) и внедорожный круиз-контроль.

Да и в дизайне экстерьера кроссоверу стремились придать больше брутальности, о чем говорят массивные пластиковые накладки на колесных арках и оформление передней части. Под капотом трудится турбобензиновый 2-литровый двигатель мощностью 192 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач.

HAVAL H6 HEV – это расширение модификаций флагманской модели H6. Уже с лета этого года (более точная дата пока неизвестна) покупателям станет доступна гибридная версия кроссовера. Ее силовая установка это турбомотор 1.5 (150 л.с.) и электромотор (130 кВт), генерирующие суммарно 243 л.с. и 530 Нм крутящего момента.

Соответственно, гибридная версия будет мощнее обычной с турбобензиновым ДВС, который развивает 204 л.с., но вместе с тем, довольно экономичной. Обещано, что потребление топлива гибридного H6 по сравнению с обычным снижено 50% и составляет 5,2 л на 100 км. В списке оснащения модели система автоматической парковки, распознавание дорожных знаков, проекционный дисплей и систему экстренного торможения (AEB). Прогнозируемая цена – от 1 млн.грн.

А вот HAVAL H6 c кузовом кросс-купе пока самая загадочная новинка. Пожалуй, именно из-за нее мероприятие носило статус допремьерного показа, ведь технические характеристики равно как и цена пока не называются. Обо всем этом мы узнаем ближе к лету этого года. Хотя чисто теоретически можно предположить, что под капотом будет либо уже известный по H6 2-литровый турбомотор, либо гибридная силовая установка.

«Главная особенность спорт-купе Н6 – это эксклюзивный спортивный дизайн экстерьера, который воплощает самые модные тенденции автомобильного конструирования. Сохраняя интеллектуальные преимущества HAVAL H6 третьего поколения, включая функции автономного вождения уровня L2, модель будет предлагаться по наиболее доступной цене в своем классе. Выбирая HAVAL, многие, кто мечтал о кросс-купе, теперь смогут позволить себе такой современный автомобиль, – рассказывает Борис Ткаленко. – Вместе с запуском новых моделей HAVAL мы открываем новые сегменты, которые ранее были недоступны для наших клиентов. Предлагая расширенные функции автономного вождения L2 по более доступной цене, новые модели обладают сильным конкурентным преимуществом. С появлением смарт-кроссоверов мы ожидаем существенный рост популярности HAVAL в Украине и прогнозируем увеличение продаж не менее, чем в два раза».