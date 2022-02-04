Mazda, Honda и Nissan останавливают заводы

Причинами такого решения стали плохие погодные условия и нехватка комплектующих

Для всех трех производителей — Mazda, Honda и Nissan — февраль станет не самым удачным месяцем. В Mazda уже заявили о временном прекращении производства на японских заводах в Хиросиме и Хофу.

Как ни странно, такое решение вызвано аномальными погодными условиями в Северной Америке. Низкие температуры мешают графику поставок автозапчастей, поэтому 7 и 8 февраля конвейеры заводов Mazda будут простаивать. Какое количество автомобилей в результате не доедет до дилеров, в пресс-службе компании не уточнили.

Тогда, как в Honda и Nissan были более откровенны. В частности, в Хонда заявили, что в феврале из-за задержек с поставками комплектующих из Юго-Восточной Азии, где в декабре произошло масштабное наводнение в Малайзии, производство будет сокращено на 10%, до 60 тысяч единиц.

В Nissan заявили, что в этом месяце им не удастся собрать 10 тысяч автомобилей, а это 4% от первоначального плана. Причина, не уточняется. Не исключено, что это связано все с теми же природными катаклизмами. Влияние случившегося на автопроизводство первой признала Honda.