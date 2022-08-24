Haval станет полностью электрическим, но не сейчас

От бензиновых моторов компания планирует отказаться к 2030 году

Haval объявил о полном отказе от бензиновых и дизельных двигателей к 2030 году. Уже через восемь лет китайская марка станет полностью электрической. Об этом бренд-менеджер Haval Ли Сяоруй заявил во время конференции по новой энергетической стратегии материнской Great Wall Motor в Пекине.

Промежуточным этапом к полному переходу на электромобили определен 2025 год. В соответствии с планом к этому году на электромобили и гибриды будет приходится 80% от общих продаж Haval.

К этому решению руководство Great Wall подтолкнул разворот клиентов в сторону электромобилей. Например, топливный Haval H6 — самый продаваемый китайский кроссовер 2017-2021 годов в этом году уже не может похвастаться особыми успехами на рынке. Его обогнал электрический BYD Song — 162 573 продажи с января по июль 2022 года. Тогда как Haval H6 выбрали 123 496 автомобилистов. Между ними расположился электрический кроссовер Tesla Model Y — 133 666 продаж за тот же период.

Кроме того, BYD намерен отказаться от ДВС и полностью сконцентрироваться на электромобилях уже в этом году. Таким образом у компании будет целых восемь лет, чтобы оторваться от ближайшего конкурента в лице Haval.