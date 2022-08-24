От журналиста до автогонщика — как волонтеры приближают Победу

В их рядах могли бы быть и вы

После 24 февраля украинцы встали в один строй и кто как может трудятся ради Победы, но есть люди, которые готовы на чуть большее, чем все остальные. Сегодня, в День Независимости Украины мы решили напомнить о них.

Николай Петрович Чмых — автогонщик и основатель известной харьковской школы водительского мастерства «М-спорт». С первых дней войны он и многие инструктора школы «М-спорт» доставляют на работу врачей, развозят медикаменты, продукты и многое другое, что помогает харьковчанам жить и бороться с врагом.

Валерия Татарчук — основательница фонда «Твоя опора». В мирное время фонд занимался детьми с врожденными пороками сердца. Сейчас он оказывает гуманитарную помощь пострадавшим детям и взрослым, обеспечивает медикаментами и медоборудованием больницы, поддерживает детские дома и интернатные учреждения. С начала войны фонд оказал помощь 70 заведениям в 21 области Украины: 46 медицинским учреждениям, 8 приютам для временно перемещенных лиц и 16 детским домам, реабилитационным центрам и интернатам. В целом, на начало августа фонд «Твоя опора» собрал на помощь детям 243 миллиона гривен.

Петр Шуклинов — журналист и сооснователь благотворительного фонда «Несемось!». С марта по июль привезли около 30 автомобилей для армии, Национальной полиции, «Альфы», СБУ и других спецподразделений. Большинство членов команды — это украинцы, живущие в разных странах Европы. Они подбирают автомобили по запросу военных, покупают и пригоняют. Все автомобили куплены за донаты. Когда собирать деньги стало сложнее, запустили проект «разбери русню на сувениры». Брелоки с осколками уничтоженной российской техники изготавливает мастер из Мариуполя Сергей Науменко. Первую партию из 20 штук за неделю обменяли на 500 тысяч гривен. Сувениры с обломками российского «аллигатора», сбитого стингером в Киевской области, есть и у конгрессменов США. Их доставили в Вашингтон украинские депутаты.

Юрий Хомицкий — чемпион Украины по ралли, который до войны занимался созданием спортивных болидов и обслуживание автомобилей Subaru. Сейчас Юрий и его команда обеспечивают ВСУ пикапами и бандеромобилями. Первые полтора десятка автомобиль закупили и отремонтировали за собственные средства и деньги друзей. Сейчас их уже более пятидесяти. Каждый автомобиль приходится ремонтировать и «дорабатывать» под потребности ВСУ. По словам Юрия, при наличии финансирования команда может привозить до 20 автомобилей в месяц, но средств не хватает. Как и все остальные волонтеры, команда рассчитывает на наши донаты.

Каждый из нас может отправить пусть маленький донат (500, 200 или даже 50 грн), но реально помочь тем, кто работает день и ночь для помощи ВСУ. Информацию обо всем, что приближает нас к цели, вы найдете в разделе «Шаги к победе» на сайте «Автоцентра».