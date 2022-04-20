Henkel сворачивает бизнес в России

Компания закрывает все российские заводы

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, известный производитель чистящих и моющих средств, средств личной гигиены и клеевых материалов, объявила о полном прекращении деятельности в России. Причиной такого решения стало военное вторжение страны-агрессора в Украину, а следствием — закрытие 11 российских заводов бренда.

Интересны последствия такого решения Henkel для российского автопрома. Часть производства компании нацелено на автомобильную промышленность. Это клеи, герметики и функциональные покрытия, предназначенные для вклейки автомобильных стекол и установки многокомпонентных кузовных деталей.

Также предприятия компании производят смазочные материалы, очистители, формовочные смазки и другие компоненты для обслуживания и ремонта транспортных средств. Кроме того, Henkel поставляла свою продукцию на все российские производства Ford Sollers.

Напомним, что инвестиции в Россию компания остановила еще в начала марте 2022 года. Из-за войны в Украине и экономических санкций российский рынок покинуло множество производителей мирового уровня. В их числе известные производители шин Michelin, Continental, Bridgestone и Pirelli, у которых в России было локальное производство.