Украинцам разрешили самостоятельно декларировать автомобили – алгоритм

Как известно, в Украине действует льготная система растаможки автомобилей, ввезенных из-за границы. Закон, который вступил в силу 5 апреля этого года, предусматривает отмену ввозной пошлины, акциза и НДС.

Украинцы начали активно использовать свое право на беспошлинный ввоз машин, что привело к огромным очередям на границах. Поэтому Государственная пограничная служба разрешила тем гражданам, которые решили декларировать автомобили самостоятельно (без привлечения брокера), сделать это через вебпортал «Единое окно для международной торговли».

Для этого на портале нужно зайти в раздел «‎Гражданам/Ввоз легкового автомобиля» и оставить активную отметку (галочку) в поле «Оформление без уплаты платежей по закону 2142-IX». Еще для предварительной декларации не нужно выбирать «Код места таможенного оформления», так как документ будет оформляться автоматически, без привлечения должностного лица таможни.

По данным ведомства, срок оформления такой декларации составляет от 5 до 15 минут. После того, как этот документ сформирован, машину можно ввозить в Украину через тот пункт пропуска, который был указан в декларации. Еще одним плюсом этой процедуры является то, что водителю не нужно добавлять скан копии документов и рассчитывать таможенные платежи.

Для оформления дополнительной декларации нужно:

договор купли-продажи, мены или дарения или заменяющий его документ;

регистрационные (технические) документы на транспортное средство;

документ о подтверждении соответствия транспортного средства экологическим нормам;

договор или поручение;

паспорт или документ, дающий право на пересечение государственной границы;

справка о присвоении РНОКПП (при наличии);

экспертное заключение;

любой документ, оформленный таможенным органом при пропуске транспортного средства через таможенную границу Украины.

Заполнение декларации завершается подписанием КЭПом (электронной подписью) декларанта.