Hino Motors отказалась от «российского» проекта стоимостью 17 миллионов долларов

Производитель грузовиков и автобусов не будет достраивать завод в Подмосковье

Японская компания Hino Motors, входящая в состав Toyota Motor Corporation, отказалась от достройки завода по производству грузовиков в России. Строительство комплекса в подмосковных Химках началось в 2019 году, а первая продукция должна была сойти с конвейера весной этого года. Ежегодно методом крупноузловой сборки планировали выпускать 2000-3000 грузовиков Hino малого и среднего тоннажа.

Комплекс стоимостью около 17 млн долларов должен был объединить производство, тренинг-центр и центр запасных частей. Но российская война против Украины изменила не только наши планы и жизни. И хотя сами россияне не признают, что причиной решения Hino Motors является война, о японских грузовиках, по крайней мере на некоторое время, им придется забыть.

Не спешат об этом говорить и представители японского концерна. Официальной причиной сворачивания проекта называют задержку строительных работ и проблемы с налогами.