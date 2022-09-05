Производство Honda ZR-V отложили на полгода

На конвейер новый компактный кроссовер поставят весной 2023 года

Honda Motor отложила запуск серийного производства кроссовера ZR-V с осени 2022 года на весну 2023 года. Задержку в полгода в компании пояснили нехваткой полупроводниковых чипов и проблемами с логистикой. Интересно, что отсрочка коснулась только завода в Саитаме (Япония). В Китае и Мексике подготовка производства новинки продолжается. Не планируют отменять и прием бронирований, о котором в Японии объявят 8 сентября.

Презентация Honda ZR-V для японского рынка состоялась в середине июля 2022 года. Новинка построена на одной платформе с Honda Civic одиннадцатого поколения. Габаритная длина модели — чуть меньше 4,6 метра.

Японцам кроссовер предложат с бензиновым турбированным двигателем рабочим объемом 1,5 литра и бесступенчатым вариатором. Также будет доступен параллельный гибрид с силовой установкой e:HEV — 2,0-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Привод в обоих случаях полный.