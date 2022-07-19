HotCars назвало пятерку вечных японских автомобилей 2022 года

Рекомендуют покупать Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES

Издание HotCars опубликовало рейтинг надежности японских автомобилей, представленных на рынке США. Первые три позиции журналисты отдали Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES. Эти модели получили за надежность от 82 до 96 баллов из 100 возможных. Как отмечается, ни один из этих автомобилей не подпадал под отзыв.

Также в «пятерку» вошли Subaru Outback 2011-2013 годов и Mazda MX-5. Если кроссовер все же отправляли на сервис, то у родстера никаких явных проблем нет. Напротив, он из года в год попадает в рейтинги самых надежных моделей.

Интересно, что «антирейтинг» сформировали автомобили этих же марок. Среди не рекомендуемых к покупке кроссовер Subaru Ascent, спорт-купе Mazda RX-8, универсал Honda Odyssey, пикап Nissan Titan и седан Infiniti Q50.