Новости Результати продажу Renault 1-ї половини 2022 року: E-TECH технології і орієнтована на створення цінності стратегія дають свої результати

В умовах середовища, що стрімко змінюється, компанія Renault демонструє стабільні результати із задіянням пріоритетів стратегії «Renaulution», а також продовжує прогресувати на зростаючому ринку електрифікованих транспортних засобів* і високоцінних сегментів.

У першій половині 2022 року лінійка електрокарів та гібридів склала 36% від продажів легкових автомобілів Renault у Європі .

Електрокар Megane E – Tech має неабиякий успіх серед клієнтів з показником у 20,000 замовлень з моменту випуску.

У першій половині 2022 року маркетинговий мікс виріс на +13 пунктів (проти показників першої половини 2021 року) і тепер становить 53%.

Продажі авто C – класу зросли на 12% ( проти показників 1 -ої половини 2021 року ).

У Європі Renault досягла показників, коли 1 з 3 продажів припадає на E–Tech, 1 з 2 продажів здійснюється через роздрібний канал, 1 з 3 продажів припадає на моделі сегменту C.

* включаючи електромобілі (EV), гібридні електромобілі (HEV) і Plug-In гібриди (PHEV), за винятком Mild-Hybrid (MHEV)

Екологічність: у контексті стрімкого зростання цін на енергоносії та екологічні виклики, Renault посилює свої лідерські позиції на ринку електромобілів у Європі завдяки привабливому модельному ряду і вибору технологій, що відповідають запитам клієнтів.

У відповідності до своїх амбіцій досягти найекологічнішого міксу на європейському ринку до 2025 року, при показниках у більш як 65% електрокарів і електрифікованих транспортних засобів у структурі продажів, компанія Renault досягла значного прогресу на ринку електромобілів. Лінійка E–Tech (електричні і гібридні силові агрегати) складає 36% продажів легкових атомобілів Renault у Європі у першій половині 2022 року, у порівнянні з 26% у першій половині 2021 року; це при тому, що середній ринковий показник досі менший за 30%.

З урахуванням зростання цін на паливо і дефіциту комплектуючих, Renault робить ставку на транспорті засоби, що найкраще відповідають потребам клієнтів: п’ять електромоделей із великим запасом ходу (ZOE, Twingo E-Tech electric, Megane E-Tech electric, Kangoo Van E-Tech electric, Master Van E-Tech electric) і чотири ключові повністю гібридні економічні моделі (HEV) (Clio, Captur, Arkana і новий Austral з найефективнішою економією палива у класі – менш за 4.5 літри/100 км – яку забезпечує новий повністю гібридний силовий агрегат E-Tech на 200 к.с. – у порівнянні з відповідними показниками конкурентів).

Новий Megane E–Tech electric доповнює нашу лінійку електрокарів і демонструє потужний комерційний старт. Перший електричний Renault Megane E-Tech надійшов клієнтам у Франції у травні 2022 року. Комерційний запуск розпочався по всій Європі. Кількість замовлень сягнула 20,000 одиниць, при цьому більшість з них припадає на топові версії, що мають запас ходу у 450 км і мультимедійну систему Open RLink на базі Google®.

Технологія повного гібриду (HEV) переживає справжній бум у 59,000 одиниць, +87% на противагу першому кварталу 2021 року. Ця технологія успішно втілена на ключових моделях Renault, де мікс становить 22% для Clio, 25% для Captur, 59% продажів Arkana і також очікується для ключової версії нового Austral.

Бізнес з високою доданою вартістю: Renault отримує вигоду від своєї комерційної політики зі значним зростанням продуктивності роздрібних каналів і продажу моделей сегменту C.

У першій половині 2022 року роздрібний мікс зріс на +13 пунктів (на противагу першій половині 2021 року) і досяг 53% (у масштабах країн альянсу G5). Частка ринку роздрібної торгівлі також зросла до 6.7% (+0.8pt на противагу першому півріччю 2021 року), зі зростанням об’єму +5% на роздрібному ринку донизу на -8%.

Відвоювання сегменту C проходить успішно: продажі Renault зросли на 12% з більш як 95,000 реєстрацій, збільшуючи ринкову частку. Успіх Renault Arkana продовжується при вже більш як 40,000 проданих одиницях у першому півріччі 2022 року. Версії E-Tech (HEV) користуються найбільшим попитом (59% з мікса).

Щоб зміцнити свої позиції на великому і зростаючому ринку кросоверів С-класу, Renault відкрив передзамовлення на новий Austral. Комерційний запуск запланований на 2-й семестр 2022 року у Європі.

Світовий продаж сягнув 716,720 одиниць (-16.5% на противагу першій половині 2021 року) і ринковою часткою у 4.0% (-0.5pt на противагу першій половині 2021 року, TIV і продажі за винятком Китаю, Північної Америки і Росії). У Європі компанія Renault досягла ринкової частки у 6.4% (-0.6pt на противагу першій половині 2021 року), що становить 414,515 одиниць.

За межами Європи, компанія Renault відстоює свої позиції на ключових ринках.

У першому півріччі 2022 року продажі за межами Європи становлять 42.2% (за винятком Росії).

У Туреччині, що стала нашим третім за величиною ринком, продажі зросли на +20% на противагу першого півріччя 2021 року, а ринкова частка зросла до +3.4pt за той же період з успіхом моделі Clio. Renault є лідируючим брендом на турецькому ринку легкових автомобілів.

Наше екологічна стратегія шириться світом: у Латинській Америці Renault успішно запустила передзамовлення на Kwid E–Tech. Постачання автівок розпочнеться на початку вересня.

Головний операційний директор бренду Renault, Старший віце-президент Фабріс Камболів констатує:

«Ринки електрифікованого транспорту переживають справжній бум у Європі і компанія Renault має всі можливості забезпечити клієнтів продукцією, що задовольнить їх потреби. Наш модельний ряд E–Tech грунтується на повністю електричних і гібридних HEV транспортних засобах і відповідає прагненням клієнтів керувати автомобілями з низькими експлуатаційними витратами і екологічністю. У другій половині року ми прискоримо електрифікацію нашого модельного ряду запуском нового Megane E–Tech electric, Kangoo E–Tech electric і новим Austral.»