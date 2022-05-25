Hyundai и Kia урежут «американскую» линейку

C рынка США исчезнут седаны Hyundai Sonata, Kia K5 и Kia Stinger

Сразу несколько южнокорейских седанов исчезнут c рынка США. По информации Automotive News, Hyundai и Kia планируют исключить из «американской» линейки, как минимум три модели: Hyundai Sonata, Kia K5 и заднеприводный Kia Stinger. Но случится это не в этом году. Например, Sonata останется на конвейере до 2027 или даже до 2028 года. До этого седану еще предстоит плановое обновление.

По некоторым данным, место этих седанов займут электромобили. Одним из них может стать обладатель титула «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) — Hyundai Ioniq 5. Это первый автомобиль построенный на новой платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), предназначенной для электромобилей.

На рынке Ioniq 5 доступен с одно- и двухмоторной силовой установкой. Базовая заднеприводная версия укомплектована одним мотором отдачей 217 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Топовому Ioniq 5 достались два мотора, совокупной отдачей 302 л.с. и 605 Нм (спереди 210 л.с. и 255 Нм, сзади — 95 л.с. и 350 Нм). Емкость тяговой батареи — 58 или 72,6 кВт·ч. С места до 100 км/ч полноприводная версия ускоряется за 5,2 секунды и проезжает без подзарядки 480 км.

Ранее американский рынок покинули седаны Ford Fusion, Buick Regal, Volkswagen Passat и Mazda 6. Также известно, что из США уйдет Toyota Avalon.