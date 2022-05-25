Калининградский «Автотор» простаивает дальше

Возобновить на заводе производство автомобилей Hyundai и Kia не удалось

Калининградский автомобильный завод «Автотор» остановился 1 мая и должен был возобновить производство 23 мая. Но перезапустить конвейер после трехнедельного «корпоративного отпуска» не удалось. Когда здесь снова начнут собирать автомобили Hyundai и Kia — неизвестно.

Ранее на предприятия собирали модели BMW, но в начале марта их производство прекратилось. Немецкий концерн приостановил свою деятельность в России из-за войны в Украине.

Как сообщалось ранее, в начале мая «Автотор» начал раздавать своим сотрудникам земельные наделы и семенной картофель. По всей вероятности, такая забота связана с тем, что в ближайшее время решить проблемы с поставками комплектующих завод не сможет.

На данный момент в России работают только два автозавода — УАЗ и тульская площадка Haval Motor Manufacturing Rus. Остальные, включая «АвтоВАЗ» в простое. Официальная причина — нехватка комплектующих.