Новости Hyundai IONIQ 5: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Новый Hyundai IONIQ 5 дебютировал в 2021 и очень быстро добрался до украинского рынка, произведя на нем небольшой фурор. Все это благодаря футуристичному дизайну и некоторым уникальным опциям.

IONIQ 5 – это среднеразмерный SUV, построенный на специальной электрической платформе от Hyundai Motor Group под названием Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Он получил оригинальные пропорции и удлиненную колесную базу.

Благодаря новой платформе E-GMP обеспечивает более быструю зарядку, функцию Vehicle-to-Load (V2L), а также расширенные функции подключения и помощи водителю, увеличенный запас хода, отличную управляемость и больше внутреннего пространства.

В зависимости от комплектации, а на украинском рынке их предусмотрено три (Express, Elegant, Top), для IONIQ 5 доступны батареи на 58 кВт и 72.6 кВт, а также полный и монопривод. В зависимости от конфигурации система кроссовера обеспечивает мощность до 225 кВт (305 л.с.) и максимальный запас хода до 481 километра на одном полном заряде в соответствии с циклом WLTP.

Уникальная для сегмента аккумуляторная система в 800 вольт позволяет заряжать батарею в 72,6 кВт с 10 до 80% всего за 18 минут на станциях сверхбыстрой зарядки.

Инновационная функция Vehicle-to-Load (V2L) позволяет свободно заряжать любые электрические устройства. К примеру электрические велосипеды, скутеры, ноутбуки и так далее. Более того, функция V2L может обеспечить мощность до 3,6 кВт, что позволяет IONIQ 5 подзаряжать даже другие электромобили!

Подробнее про Hyundai IONIQ 5, про его интерьер, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: