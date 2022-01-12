Киевские спасатели получили новейшие спецавтомобили IVECO и Ford

Сегодня, 12 января перед зданием КГГА, несмотря на 12-градусный мороз, столичным спасателям в торжественной обстановке, в присутствии мэра Киева Виталия Кличко передали семь новеньких автомобилей. Шесть из них – аварийно-спасательные получил Киевский гарнизон ГСЧС. А один – командно-штабной вручили Коммунальной аварийно-спасательной службе «Киевская служба спасения». Начнем с последнего.

Командно-штабной автомобиль построен на базе среднетоннажника IVECO Eurocargo 120-250. Машина отличается кузовом-фургоном с раздвижными боковыми стенками, изготовленным на черкасском предприятии «Спец-Ком-Сервис».

На стоянке такая конструкция позволяет существенно увеличить внутреннее пространство кузова, где может работать до 10 человек. Габаритная ширина при этом возрастает с 2550 до 4400 мм. Длина автомобиля – 8840 мм, а высота – 3620 мм.

Внутри фургон оборудован монитором, на который выводится изображение с наружных камер, установленных на выдвижной телескопической мачте. Для автономного питания имеется электростанция мощностью 7,5 кВт.

Что же касается переданных аварийно-спасательных автомобилей, то они переоборудованы известной отечественной компанией «Валидус Спецавто». Три из них – автомобили газодымозащитной службы (АГДЗ), выполнены на базе полноприводных фургонов Ford Transit.

Каждый из них рассчитан на 6+1 чел., укомплектован четырьмя однобаллонными дыхательными аппаратами, стационарной и переносными радиостанциями, тепловизором, осветительной мачтой, мегафоном, а также ноутбуком и принтером. Турбодизель в 170 л. с. позволяет трехтонным машинам развивать до 125 км/ч.

Три других автомобиля представляет собой пожарные автоцистерны АЦ-2-30, которые изготовлены на шасси IVECO Daily 70C210. В двухрядной кабине размещается боевой расчет в количестве 6+1 чел. Запас воды составляет 2000 л, пенообразователя – 180 л. Применяется насос Johstadt производительностью 33 л/сек и напором 100 м.

В комплектацию входят переносной лафетный ствол, осветительная мачта, видеокамера пожарного, теплоотражающие костюмы и костюмы химзащиты, дыхательные аппараты с баллонами, также набор аварийно-спасательного инструмента. Автомобиль полной массой 7,0 т приводится в движени3,0-литровым турбодизелем мощностью 210 л. с.