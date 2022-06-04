Hyundai Kona 2024 засветил оптику, как у минивэна Staria (фото)

Hyundai готовится выпустить на рынок новое поколение кроссовера Kona. Дебют новинки запланирован на 2023 год, а пока на тесты выехали ее закамуфлированные прототипы.

Судя по снимкам, которые слили в сеть фотошпионы, кроссовер второй генерации получит тонкую светодиодную полосу, как у Hyundai Staria. Также модели изменили форму решетку радиатора, дополнив треугольными элементами по бокам, и переработали передний бампер. Фары стали более угловатыми, а задние фонари выглядят крупнее.

Известно, что интерьер кроссовера также будет переработан. Как утверждают инсайдеры, он во многом повторит Ioniq 5. В его оснащение войдет новое рулевое колесо и большой экран, который объединит в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Hyundai Kona 2024 будет доступен с гибридной силовой установкой на основе 1,6-литрового двигателя, мощностью 139 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Также поклонникам марки предложат полностью электрическую версию модели с приставкой EV в названии и отдачей 201 л.с., и ориентированный на производительность вариант Kona N.