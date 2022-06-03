Новый Volkswagen Amarok удивил задним бортом (видео)

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles не прекращает подогревать интерес к пикапу Amarok нового поколения, дебют которого состоится уже через считанные недели. Если в недавнем видеоролике производитель приоткрыл завесу над светодиодными матричными фарами IQ.Light, то теперь показал еще одну изюминку машины. Это задний откидный борт, без которого пикап как таковой просто немыслим. Так вот, этот элемент будет настоящей визитной карточкой нового автомобиля – с большими, тесненными по металлу буквами, образующими слово Amarok.

Новый пикап премиального класса удивит почитателей не только своим дизайном, но и возможностями. Настоящий пикап должен не бояться тяжелой работы и это – тот самый случай. Amarok теперь сможет перевозить в кузове до 1,2 т груза, а кроме того еще и тянуть прицеп полной массой до 3,5 т. В этом заслуга широкой линейки мощных двигателей, а также различных вариантов трансмиссий.

Мы уже писали, что на Amarok впервые появится 20 электронных систем помощи водителю, а общее их количество здесь достигнет трех десятков. Новая модель, разработанная командами из Европы и Австралии, будет выпускаться в ЮАР. Хочется верить, что немецкий «волк» продолжит успех своего предшественника, разошедшегося по миру в количестве более 830 тыс. шт. Модель следующего поколения начнет продаваться в конце 2022 года – сначала только с четырехдверной кабиной DoubleCab, а затем, на некоторых рынках – и с двухдверной.