Hyundai Stargazer: подробности о новом минивэне для развивающихся рынков

Прием предзаказов на новинку с ценником от 16 000 долларов уже объявлен

В линейке Hyundai появился новый «бюджетный» компактвэн — Stargazer. Первый рынок модели — Индонезия. Там и наладили производство модели. Позже новый однообъемник южнокорейской марки появится в Индии и отдельных странах Юго-Восточной Азии.

Дизайне экстерьера Hyundai Stargazer разработан в стилистике более крупного Hyundai Staria. У минивэнов обтекаемые кузова и аналогичная оптика. При этом корма у нового вэна оригинальная, с тонкими светодиодными линиями. Доступ к грузовому отделению открывают удобные распашные двери.

Габаритная длина Stargazer — 4460 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1690 мм. Размер колесной базы — 2780 мм. Объем багажного отделения — 200 литров и 585 литров при сложенных спинках сидений третьего ряда.

Базовая версия минивэна укомплектована галогенными фарами, двумя подушками безопасности, 8,0-дюймовой мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, ABS и 15,0-дюймовыми колесными дисками.

«Средним» комплектациями достались светодиодные фары, камера заднего вида, ESC, система помощи при подъеме, круиз-контроль, задний парктроник и диски диаметром 16 дюймов.

Топовый Stargazer предложит «кожаный» салон, шесть подушек безопасности, системы мониторинга «слепых зон», контроля дорожной разметки и экстренного автоматического торможения. Визуального такой вэн выделяется двухцветным кузовом. Кроме того, все версии, кроме базовой, за доплату можно заказать с отдельными «капитанскими» сиденьями во втором ряду.

В Индонезии Hyundai Stargazer доступен с безальтернативным бензиновым четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.5 MPI мощностью 115 л.с. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором IVT и передним приводом.

На местном рынке новый компактвэн будет стоить от 16 000 до 20 000 долларов. Прием заказов уже стартовал.