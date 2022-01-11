Hyundai Tucson: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Hyundai Tucson хорошо известен каждому автолюбителю, ведь этот кроссовер стал популярным на украинском рынке с момента своего появления еще в 2004 году.

Просторный салон при относительно небольших габаритах, самобытный как на то время дизайн и постоянный полный привод привлекали внимание к новинке. Интересно, что первое поколение предлагалось даже с двигателем V6! И такие версии до сих пор можно встретить на наших дорогах. Tucson стал популярным и востребованным во многих странах, а на некоторых рынках выпуск первого поколения модели продолжался до 2015 года.

Второе поколение Hyundai Tucson появилось уже в 2009 году. На некоторых рынках, в том числе и на нашем, модель называлась ix35. География продаж и в этот раз была довольно широкой. Стоит отметить, что корейский производитель постоянно экспериментировал со стилем и технической начинкой, стремясь соответствовать трендам и пытаясь нащупать собственный образ. Так, например, во втором поколении шла серьезная разработка модификации FCEV – автомобиля на топливных элементах. В третьей генерации, которая увидела свет в 2015 году, стиль Tucson вновь радикально меняется, становится более сдержанным и “взрослым”.

И вот четвертое поколение появляется в 2020 году, впечатляя всех своими смелыми дизайнерскими решениями. До Украины новый Tucson добрался очень быстро, и через несколько месяцев после мировой премьеры, в начале 2021 года, “Автоцентр” уже имел возможность его протестовать.

Hyundai Tucson нового поколения построен на новой платформе N3, используемой концерном с 2019 года. Она позволяет почувствовать больше пространства и комфорта внутри. Длина кузова нового Tucson составляет 4500 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, а колесная база 2680 мм. Таким образом, кроссовер пусть и немного, но все же подрос в размерах.

Но самые разительные перемены произошли в дизайне! Причем как экстерьера, так и интерьера. Философия дизайна получила название “чувствительная спортивность” и выделяется она выраженными геометрическими формами и подчеркнутыми гранями. А настоящей изюминкой нового Тусана является оформления фальшрадиаторной решетки, в которую красиво интегрированы дневные ходовые огни.

Новый Tucson представлен на украинском рынке четырьмя комплектациями: Express, Dynamic, Elegance и Top Plus. Выбор силовых установок также широк. Это бензиновый, дизельный двигатели, а также гибридная версия.

Бензиновый двигатель 2.0 MPi (156 л.с.) и комплектуется 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Он доступен в каждой из комплектаций. А вот дизельный 1.6 CRDi (136 л.c.) идет в паре только с автоматической трансмиссией 7DCT (Shift-by-wire) и доступна с комплектации Dymamic.

Впервые совершенно Hyundai Tucson представлен в версии Hybrid. Ее мощность 230 л.с., но расход в смешанном цикле при этом не выходит за рамки 5 литров на 100 км (в моноприводной версии). Традиционно популярный внедорожник доступен как с передним, так и с полным приводом.

В сегменте C-SUV конкурировать новинка будет с давними оппонентами, среди которых Toyota RAV4, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5 и Ford Kuga.

Подробнее про Hyundai Tucson, про его комплектации, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: