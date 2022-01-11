Jeep обновил свой самый доступный кроссовер (фото)

В продажу обновленный кроссовер поступит в январе-феврале этого года

Компактный кроссовер Jeep Renegade, вышедший на рынок в 2014 году, подвергли плановому рестайлингу. Модели подкорректировали внешность и оснащение, приведя в соответствие с текущими языком дизайна марки.

Производитель пока рассекретил только внедорожную версию Trailhawk. Остальные исполнения, вероятно, получат такие же изменения. Самому доступному кроссоверу американской марки досталась уменьшенная решетка радиатора, иные бамперы, модернизированные фары и прямоугольные противотуманки.

На корме появились новые компактные светодиодные фонари. Двухцветные колесные диски стали стильнее, а черный пластиковый обвес выглядит массивнее. Затронули корректировки и кабину Renegade. В салоне появилось новое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 8,4-дюймовым экраном.

В движение кроссовер будет приводить 1,3-литровый турбодвигатель, сопряженный с девятиступенчатым или шестиступенчатым «‎автоматом». Работая на бензине он выдает 180 л.с. мощности, а на газе – 185 л.с. Привод может быть как задним, так и полным. Изначально новинка появится на рынке Бразилии, а затем будет предлагаться и в других странах регионах Америки и Европе. Старт продаж запланирован на январь-февраль этого года.