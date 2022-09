Інспекційні ліхтарі Philips завоювали дві найпрестижніші нагороди в сфері дизайну

Світлодіодні ліхтарі Philips Xperion 6000 удостоєні нагороди Red Dot Product design 2022 та IF Design Award 2022. Ці дві нагороди є свого роду «Оскаром» та «Золотим глобусом» у світі дизайну та присуджуються не тільки за видатний дизайн, а й, у випадку з інспекційними ліхтарями Філіпс, за універсальність та здатність створити приємне робоче середовище.

Red Dot – визнаний знак якості

Премія Red Dot Award Product Design з’явилася в 1955 році і з тих пір щорічно відзначає найкращі дизайни продуктів. Залишаючись вірним девізу In search of good design and innovation (В пошуках кращого дизайну та інновацій), журі, що складається приблизно з 40 членів, оцінює оригінальність і індивідуальність кожного продукту. Суворі критерії, такі як інноваційність, функціональність, відповідність стандартам якості, ергономічність та довговічність продукту, складають базову платформу для винесення рішення.

Нагорода iF Design Award – світовий символ чудового дизайну

Відзначаючи майстерний дизайн протягом майже 70 років, iF Design Award є ареною для якості та креативності дизайну в ряді дисциплін. Працюючи в групах по троє, члени журі оцінюють кожну заявку за п’ятьма конкретними критеріями. У 2022 році лінійку ліхтарів Philips Xperion 6000 було обрано явним переможцем у категорії «Інструменти» із понад 10 тис. продуктів.

Philips Xperion 6000: створено професіоналами для професіоналів

Створена за участю автомеханіків, лінійка інспекційних ліхтарів Philips Xperion 6000 забезпечує яскраве та функціональне освітлення під час роботи в автомайстерні. Ліхтарі здатні випромінювати як ширококутні промені основного світла, так і вузьконаправлене світло для детального огляду або освітлення важкодоступних місць. Міцні корпуси ліхтарів мають ступінь ударостійкості IK07 та захищають електронні компоненти не тільки від ударів, а й від бризок води, пилу, жиру, розчинників та більшості хімічних речовин. Гачок, що обертається на 360°, та вбудовані магніти забезпечують надійне розміщення світильників, залишаючи обидві руки вільними. А повний заряд акумулятора високої ємності генерує достатньо енергії для цілого дня роботи в різних режимах освітлення.

В свою чергу ряд додаткових аксесуарів допомагає користувачам отримати додаткові корисні опції під час користування ліхтарями Philips. Аксесуар «Знайти мій пристрій» забезпечує швидкий спосіб відстеження загублених ліхтарів за допомогою звукового сигналу та миготливого світла. Бездротова зарядка та зручна док-станція Multi Dock Station роблять процес заряджання швидким та дуже зручним.

Коментуючи нагороди в галузі дизайну, Енді Фенчао Гуо, глобальний менеджер із продуктів Lumileds для світлодіодних робочих освітлювальних приладів і сигналізації, наголосив: «Виграти будь-яку з цих престижних нагород — це видатне досягнення, але отримання обох нагород в один рік підкреслює інноваційний підхід та креативність розробників лінійки Philips Xperion 6000. А відгуки тих клієнтів, хто вже використовує наші робочі ліхтарі, збігаються з оцінками суддів».

Дізнатись більше про ліхтарі Philips Xperion 6000 та їх функціональні особливості можна за посиланням: https://www.philips.ua/c-m-au/led-work-lights