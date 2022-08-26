Испугалась санкций: Geely отказалась от сотрудничества с российским УАЗом

Совместный проект с ульяновским автозаводом китайцы посчитали слишком рискованным

Китайская Geely отказалась от идеи выпуска своих автомобилей на мощностях российского УАЗа. Причиной тому стало включение ульяновского автозавода в санкционный список, как производителя внедорожников для российской армии.

Но не стоит исключать возможность выпуска автомобилей Geely на других заводах концерна Sollers, в состав которого входит УАЗ. Площадкой для них может стать завод в Елабуге в Татарстане, где до недавнего времени собирали фургоны Ford. Еще один вариант — завод во Владивостоке, где ранее выпускали кроссоверы Mazda.

Не исключены и другие варианты. После ухода из России целого ряда мировых автопроизводителей, свободных автосборочных площадок в стране-агрессоре предостаточно.