Mercedes выставил на продажу свой завод в Подмосковье

Немецкий автогигант Mercedes-Benz принял решение продать завод, который находится в подмосковном Есипово. Данное предприятие открыли в 2019 году и оно еще не успело окупиться, но на фоне российской агрессии и введенных санкций компания решила свернуть свою деятельность в этой стране.

Сообщается, что сделка находится в финальной стадии. Кто станет новым владельцем производственной площадки, в компании пока не называют. Но инсайдеры, опираясь на достоверные источники, утверждают, что завод перейдет в собственность одного из крупнейших российских автодилеров. А именно – дилерской компании «Автодом».

Помимо этого завода, Mercedes намерен избавится также от офиса и сервисного центра, которые находятся в Вешках. Сумма сделки не называется. Известно, что на строительство предприятия концерн потратил более 250 млн долларов. С его конвейеров ежедневно может сходить 25 тысяч автомобилей. Но вряд ли у нового владельца получится запустить производство, ведь наладить поставки комплектующих невозможно.