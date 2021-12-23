История одного перевоплощения: из «Волги» в роскошный Rolls-Royce

Посмотрите как умельцы создали бюджетную версию дорогого автомобиля

История этого особого Rolls-Royce, а точнее ее реплики началась с обычного ГАЗ-24. Именно он стал основой для будущего автомобиля. О том, что перед нами «Волги» свидетельствуют характерные выступающие дверные ручки и задние стойки крыши. При этом узнать оригинальный автомобиль довольно сложно, поскольку его передняя и задняя части полностью изменены.

Спереди седан выглядит более удачно. Он очень похож на оригинальный Rolls-Royce Phantom. Схожесть с оригиналом выдают узкие прямоугольные фары и дополнительные круглые фонари. Решетка радиатора прямоугольной формы с вертикальными ребрами. Интересно выглядит и передний бампер. Его центральная секция немного уже общей ширины кузова.

На этом схожесть с Роллс-Ройс заканчивается, поскольку задняя часть автомобиля получилась не совсем удачной. Всю «картину» портят задние фары, в которых прослеживается схожесть с Toyota Celsior.

В целом этот ГАЗ-24 — достойная реплика оригинала. Особенно хочется отметить, работу автора украинского Rolls-Royce и то, как идеально детали подогнаны друг к другу.