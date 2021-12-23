Первый электромобиль Chrysler дебютирует на CES 2022

Кроссовер станет серийным в 2024 году

Первый электрический кроссовер Chrysler Airflow, который откроет новую главу в истории марки, представят 5-8 декабря на ежегодной международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Анонсированный кроссовер не серийная модель, а всего лишь концепт, который обещает произвести настоящий фурор.

Технические подробности проекта марка держит в секрете. По предварительной информации, электрокар построят на платформе STLA Medium альянса Stellantis. Эта архитектура предназначена для среднеразмерных моделей. Она поддерживает установку тяговых батарей емкостью от 87 до 104 кВтч и электрических силовых установок мощностью 170-245 л.с.

Ожидается, что серийный Chrysler Airflow сможет предложить до 700 км дальности пробега на одном полном заряде аккумулятора.

Все подробности о новинке станут известны через две недели. Chrysler Airflow может стать серийным уже в 2024 году.