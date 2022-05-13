Новости Стало известно, сколько машин для ВСУ ввезли в Украину с начала войны

Украина 78-е сутки противостоит российским оккупантам. За это время на нужды ВСУ было ввезено из-за границы 10 700 автомобилей и оформлено 164 000 тонн гуманитарных грузов.

Также, как сообщил руководитель отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы полковник Игорь Матвийчук, почти 13 000 машин было растаможено гражданами страны для личного использования.

Чиновник отметил, что ввоз автомобилей для потребностей ВСУ осуществляется через все пункты пропуска на границе Украины, а для личного использования – через три («‎Грушев», «Устилуг» и «Малый Березный»).