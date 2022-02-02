Из-за мороза в автомобилях Hyundai произошел странный сбой

Больше 700 автомобилей попали под отзыв

Hyundai вынуждена отозвать партию новых кроссоверов Santa Fe из-за странного «бага» приборной панели. Дело в том, что при запуске на сильном морозе изображение на дисплее таких машин некоторое время отображается в перевернутом виде.

Конечно некорректная работа шкал, из-за которой теряется возможность контролировать скорость движения и другие важные функции машины, может привести к возникновению аварийных ситуаций. Однако ни одного инцидента, связанного с этим сбоем, зафиксировано не было. Что бы не говорили, но «глюк» выглядит довольно забавно. Вероятно, поэтому в сети его активно обсуждают. Большинство комментариев шуточные. Например, читатели предположили, что это вовсе не проблема, а опция для автомобилей на рынке Австралии.

Производитель не стал опровергать наличие проблемы. В компании объяснили, что она связана с неподходящим резистором, установленным в кластер, который срабатывает при экстремально низких температурах. Для устранения дефекта, объявлена отзывная кампания. Она затронула 714 экземпляров Santa Fe с гибридной силовой установкой, выпущенных в период с 25 октября по 1 декабря 2021 года. Ремонт проведут за счет Hyundai.