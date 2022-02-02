Соперник Mitsubishi Pajero от Toyota получил специальную версию

Тираж модели ограничен 1000 экземплярами

Рамный внедорожник Toyota Fortuner впервые вышел на рынок в 2004 году, а в 2015-ом сменил поколение. Спустя пять лет модель пережила масштабный рестайлинг. Поэтому вновь подвергать автомобиль рестайлингу не стали, а дополнили его семейство лимитированной версией. Таким образом производитель намерен привлечь интерес к автомобилю.

Новинка получила приставку Commander в названии и выйдет тиражом в 1000 экземпляров. Она основана на базе стандартного внедорожника, но получила особый дизайн. Среди визуальных отличий – черная решетка радиатора, накладка на переднем бампере, корпуса зеркал заднего вида, пороги и крыша. Также модели достались 20-дюймовые колесные диски. Кузов может быть окрашен в белый или красный цвета.

Салон Fortuner Commander отделан черной кожей, которую дополняют вставки темно-бордового оттенка и красная прострочка. В оснащение вошла система мониторинга «слепых» зон и камеры кругового обзора. Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента, который сопряжен с 6-ступенчатым «автоматом» и системой заднего привода. Оценили новинку в 45 000 долларов.