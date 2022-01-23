Изменился до неузнаваемости: Mercedes-AMG G63 превратили в автобус

Пока это всего лишь рендеры, которые вряд ли воплотят в реальность

Автором этого невероятно преображения выступил независимый дизайнер, скрывающийся под ником superrenderscars. Свои работы он опубликовал в Instagram. На нескольких рендерах привычный нам Гелендваген показан совершенно с иной стороны. Теперь это полноценный микроавтобус.

Судя по изображениям, автор уверен, что автомобиль, полностью лишенный огромного капота выглядит лучше. А возросшее количество дверей и окон, делает его более вместительным и позволит перевозить больше пассажиров за раз.

Если брать во внимание передние двери, то можно с уверенностью сказать, что водителю будет не удобно попадать в салон. Все из-за передних колесных арок, которые находятся прямо под дверью.

Кому-то видение автора покажется успешным. Возможно, именно таких микроавтобусов и не хватает в модельном ряду марки. С другой стороны, он выглядит довольно несуразно.