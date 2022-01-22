На чешских дорогах появился уникальный эвакуатор для грузовиков

На чешских дорогах с недавнего времени можно встретить единственный в своем роде эвакуатор, предназначенный для транспортировки многотонных грузовиков, в том числе в составе автопоездов.

Уникальность машины в том, что она построена итальянской компанией Omars на четырехосном полноприводном шасси Tatra Phoenix 8х8. Это первый ее продукт на базе модели чешской марки из Копршивнице, сообщает garaz.cz

Эвакуатор модели KIT 120T оснащен кузовной надстройкой из алюминиевого сплава, в которой расположены отсеки для специнструмента. Эвакуационное оборудование включает телескопический двухсекционный кран, а также выдвижные «очки» грузоподъемностью до 30 т, предназначенные для буксировки методом частичной погрузки.

Для повышения устойчивости во время работы имеются мощные выдвижные опоры-аутригера, расположенные по бортам, за специальными крышками. Машина укомплектована двумя гидролебедками с тяговым усилием 25 и 20 т, а также еще и боковыми гидролебедками на 10 т. Также автомобиль оснащен телескопической осветительной мачтой, дополнительным балластом, камерой заднего вида и пультом дистанционного управления.

Что же касается непосредственно шасси Tatra T158 8P6R44 8х8, то каждый из двух передних управляемых мостов рассчитан на нагрузку в 10 т, а два задних моста выдерживают и вовсе по 16 т. В движение эвакуатор-гигант приводит 12,9-литровый турбодизель Paccar MX 13 мощностью 510 л. с. и максимальным крутящим моментом в 2500 Нм. С ним в паре работает автоматизированная коробка передач ZF Traxon.