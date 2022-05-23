Изменяем авто: Renault представляет Scenic Vision

В рамках своей целенаправленной стратегии устойчивого развития и Ренолюционного плана Renault и ее бренды стали на путь больших преобразований и переходят от курса на увеличение объемов производства к созданию экономической, экологической и социальной стоимости, с целью достижения нулевого уровня углеродных выбросов к 2040 г. в Европе и до 2050 г. в мире.

На пути к этой цели – мировая премьера нового концепт-кара Scénic Vision, состоявшаяся на саммите ChangeNOW в Париже 19 мая 2022 года. Он является воплощением преданности Renault курсу на устойчивое развитие и отражением плана сделать автомобиль углеродно-нейтральным в течение всего срока эксплуатации.

Первопроходец: уникальный, единственный в своем роде, созданный для многих концепт-кар.

Renault пишет новую главу своей истории инновационным концепт-каром, что и смотрится, и работает по-новому. Снаружи он имеет очертания будущего полностью электрического семейного автомобиля марки Renault. То, что внутри, приглашает к путешествию в другое время, в будущее, где технологии и инновации будут работать на благо более стабильного и экологически безопасного мира.

Всех наших корпоративных обязательств недостаточно, если мы не воплощаем их в наших автомобилях на все 100 процентов. И именно поэтому я просил команды специалистов Renault создать первый концепт-кар, который наиболее полно воплотит нашу новую Экологически-социально-управленческую стратегию и ее 3 главных принципа: экологичность, безопасность, инклюзивность.

Мы назвали его “Scénic Vision”: Scénic, как наше знаменитое “авто для жизни”, и Vision, потому что он отвечает новым ожиданиям людей.” Лука де Мео, исполнительный директор группы и бренда Renault.

Scénic Vision прокладывает новый путь к более надежной, безопасной, инклюзивной мобильности. Будучи новаторским по форме и содержанию, этот автомобиль является воплощением передовых углеродно-нейтральных технологий и трех главных принципов стратегии устойчивого развития Группы Renault – экологичность, безопасность, инклюзивность.

Эко-конструкция и инновации, внедренные в нескольких замкнутых циклах производства, в которых переработанные материалы составляют более 70% , а перерабатываемые – 95% , непосредственно способствуют экономии ресурсов.

Гибридный электроводородный силовой агрегат требует меньше времени на подзарядку и уменьшает углеродное воздействие на окружающую среду, в том числе от аккумулятора. Производство и эксплуатация Renault Scénic Vision имеют нулевой уровень выбросов в атмосферу, а углеродное влияние на окружающую среду на 75% меньше влияния от производства и эксплуатации обычного аккумуляторного электромобиля.

Технологии, применяемые в оборудовании, повышают безопасность водителя и пассажиров и сокращают количество аварий на 70%. Конструкция этого концепт-кара также отражает желание его создателей создать уникальное, доступное и удобное для всех авто.

«Концепт-кар Scénic Vision – это наглядный результат превращения Renaulution в более экологичную и технологичную компанию. Здесь учтены вопросы климата, сохранности ресурсов, безопасности пользования, здоровья и доступности. Это новая глава в создании наших автомобилей, где все продумано от проекта до конца срока эксплуатации с системным экологическим подходом. Кроме создания этого автомобиля Группа ставит перед собой другие задачи, которые она будет решать в автомобилях следующих поколений.» Клеа Мартине, Вице-президент Группы по устойчивому развитию.

Дизайн, открывающий путь к новым перспективам.

Концепт-кар Scénic Vision является реальным воплощением «Новой волны» Renault и результатом тщательной дизайнерской работы и смелых эстетических решений. Его дизайн открывает новые горизонты для автомобилей марки Renault. Внешние формы задают стиль новой семейной модели, появившейся на рынке в 2024г. Дизайн интерьера является дальновидной разведкой будущих интерьеров Renault.

Гибридный электроводородный силовой агрегат является ярким отражением стремления Renault находить решения для всех видов эксплуатации и частью видения перспектив после 2030г. Этот дизайн открывает путь в будущее, в котором автомобили и люди действуют вместе для общих ценностей.

“Scénic Vision – новая глава истории Группы и бренда Renault. Этот концепт определяет внешний дизайн новой полностью электрической модели Scénic на 2024г. и новый язык дизайна Renaul t . Дизайн интерьера является дальновидной разведкой будущих интерьеров Renault. Scénic Vision – это сочетание инноваций и технологий, которые служат более надежной мобильности.» Жиль Видаль, вице-президент бренда Renault по вопросам дизайна.

Renault и Жан-Мишель Жарр

«Жан-Мишель Жарр является первопроходцем электронной музыки. Он – инновационный, революционный, популярный… все эти слова о нем – также и бренд Renault.» Лука де Мео, исполнительный директор группы и бренда Renault.

Жан-Мишель Жарр – французский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер. Появившись из области электронной акустики, он придал электронной музыке измерение популярности. Жан-Мишель Жарр – и артист, и инженер. Он всегда совмещал технологии и творчество. Это очень близко к взглядам Renault на инновации.

С 1993г., как посол ЮНЕСКО, Жан-Мишель Жарр активно занимается охраной окружающей среды, занимаясь вопросами экологического просвещения.

Сотрудничество с Жан-Мишелем Жарром началось с первых дней работы над созданием Scénic Vision, а именно над акустикой и обработкой сигналов. Он присоединился к команде, чтобы сформировать звуковую подпись концепт-кара. Идея заключалась в «бережном отношении к ресурсам» и подходе «более меньшим количеством»: всего 1 динамик на каждой дверце и акустическая система на каждом подголовнике.

Scenic Vision начинает тесное сотрудничество с Жан-Мишелем Жарром. Он будет послом бренда Renault и будет работать с командами над грядущими решениями, которые войдут в номенклатуру продукции.

Бережное отношение к ресурсам.

Эко-конструкция и замкнутые циклы производства.

Автомобиль на 70% состоит из переработанных материалов; 95% материалов, включая аккумулятор, можно перерабатывать.

Пол производится из переработанных и спрессованных пластиковых отходов (бутылки, трубы и т.п.). 30% пластика в автомобиле – органического происхождения. Фурнитура произведена из переработанного углерода, использовавшегося в авиации.

Замкнутые циклы работают с такими стратегическими материалами как платина, медь, алюминий, сталь, а также минералами, используемыми в аккумуляторах.

Покрышки производит компания, являющаяся членом GNSPR – Глобальной платформы экологического производства и использования резины, и ответственно относится к окружающей среде и правам человека.

Вместо натуральной кожи используется полиэстер с низким содержанием углерода, на 100% производимый из вторичного сырья.

Топливный бак сделан из карбонового волокна, производимого из макулатуры.

Лучшее качество воздуха

Внутри: Фильтр, расположенный в водительской дверце, фильтрует поступающий извне воздух, улучшая его качество.

Снаружи: Черные пигменты краски получают из находящихся в атмосфере частиц; краска без синтетического пигмента способствует улучшению качества воздуха.

Бережное отношение к климату

Лучше всего от электричества и водорода

Технология H2-Tech: гибридный автомобиль с энергоблоком мощностью 16 кВт. H2-Tech базируется на технологии «range extender» (увеличенный километраж), благодаря которой автомобиль с вдвое более легким аккумулятором покрывает то же расстояние, и таким образом способствует уменьшению углеродных выбросов от неэлектрического силового агрегата. Хотя это решение предусматривается для пассажирского автомобиля, Группа Renault через компанию Hyvia (совместное предприятие с Plug Power) уже предлагает водородные решения для легких коммерческих автомобилей.

С 2030 года, когда сеть водородных АЗС достаточно увеличится, можно будет проехать расстояние до 800 км – например, 750 км от Парижа до Марселя, не останавливаясь для подзарядки аккумулятора. Надо только остановиться на 5 или меньше минут, чтобы заправить водород.

Углеродные выбросы в процессе производства этого автомобиля на 75% меньше выбросов в процессе производства такого электромобиля, как Megane E-Tech Еlectric. На изготовление его аккумулятора уходит на 60% меньше углерода благодаря замкнутым циклам, использованию минералов с низким содержанием углерода и альтернативным источникам энергии.

Бережное отношение к людям.

Безопасность

Абсолютная прозрачность и видимость

Система камер спереди автомобиля увеличивает угол обзора водителя на 24% путем передачи изображения ближайшего окружения на экран, расположенный на панели. В результате осмотр через ветровое стекло увеличен до 180°, а капот кажется прозрачным.

Новое поколение безопасности жизни и здоровья: Safety Coach (Инструктор безопасности).

Интерфейс-программа оценки рисков помогает предугадывать внезапные аварийные ситуации. Она компенсирует возможную невнимательность водителя и дает персональные советы, совершенствуя водительские навыки. Этот интерфейс также дает персональные советы по здоровью водителя, анализируя данные с камер и подключенных датчиков внутри салона (пульс, степень усталости и т.п.).

Инклюзивность

Автомобиль, подстроенный под пользователя

Система распознавания лиц позволяет открывать дверцу и корректировать настройки по профилю водителя. Эта система также позволяет адаптировать условия вождения в случае инвалидности.

Ультра-персонализированное, инклюзивное звуковое пространство.

Каждое сиденье оборудовано микрофонами и динамиками для создания собственной звуковой атмосферы (радио, hi-fi, голосовой помощник) и одновременно для оптимального общения в салоне. Передача голосов пассажиров и водителя с усилением при необходимости громкости способствует общению между людьми в салоне, особенно если среди них есть человек с недостатками слуха.

Улучшенный доступ.

Отсутствие стойки между дверцей и плоский пол облегчают доступ для людей с ограниченной подвижностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина: 4 490 мм

Ширина: 1 900 мм

Висота: 1 590 мм

Колесная база: 2 835 мм

Диски: 21 дюйм

Покрышки: 235/45 R21

Вес: 1700 кг

Энергия: электроводородный гибрид

Двигатель: синхронный двигатель 160 кВт с электрическим возбуждением

Топливный бак: 16 кВт

Аккумулятор: 40 кВт/ч.