Изменяем авто: Renault представляет Scenic Vision
В рамках своей целенаправленной стратегии устойчивого развития и Ренолюционного плана Renault и ее бренды стали на путь больших преобразований и переходят от курса на увеличение объемов производства к созданию экономической, экологической и социальной стоимости, с целью достижения нулевого уровня углеродных выбросов к 2040 г. в Европе и до 2050 г. в мире.
На пути к этой цели – мировая премьера нового концепт-кара Scénic Vision, состоявшаяся на саммите ChangeNOW в Париже 19 мая 2022 года. Он является воплощением преданности Renault курсу на устойчивое развитие и отражением плана сделать автомобиль углеродно-нейтральным в течение всего срока эксплуатации.
Первопроходец: уникальный, единственный в своем роде, созданный для многих концепт-кар.
Renault пишет новую главу своей истории инновационным концепт-каром, что и смотрится, и работает по-новому. Снаружи он имеет очертания будущего полностью электрического семейного автомобиля марки Renault. То, что внутри, приглашает к путешествию в другое время, в будущее, где технологии и инновации будут работать на благо более стабильного и экологически безопасного мира.
Всех наших корпоративных обязательств недостаточно, если мы не воплощаем их в наших автомобилях на все 100 процентов. И именно поэтому я просил команды специалистов Renault создать первый концепт-кар, который наиболее полно воплотит нашу новую Экологически-социально-управленческую стратегию и ее 3 главных принципа: экологичность, безопасность, инклюзивность.
Мы назвали его “Scénic Vision”: Scénic, как наше знаменитое “авто для жизни”, и Vision, потому что он отвечает новым ожиданиям людей.” Лука де Мео, исполнительный директор группы и бренда Renault.
Scénic Vision прокладывает новый путь к более надежной, безопасной, инклюзивной мобильности. Будучи новаторским по форме и содержанию, этот автомобиль является воплощением передовых углеродно-нейтральных технологий и трех главных принципов стратегии устойчивого развития Группы Renault – экологичность, безопасность, инклюзивность.
- Эко-конструкция и инновации, внедренные в нескольких замкнутых циклах производства, в которых переработанные материалы составляют более 70% , а перерабатываемые – 95% , непосредственно способствуют экономии ресурсов.
- Гибридный электроводородный силовой агрегат требует меньше времени на подзарядку и уменьшает углеродное воздействие на окружающую среду, в том числе от аккумулятора. Производство и эксплуатация Renault Scénic Vision имеют нулевой уровень выбросов в атмосферу, а углеродное влияние на окружающую среду на 75% меньше влияния от производства и эксплуатации обычного аккумуляторного электромобиля.
- Технологии, применяемые в оборудовании, повышают безопасность водителя и пассажиров и сокращают количество аварий на 70%. Конструкция этого концепт-кара также отражает желание его создателей создать уникальное, доступное и удобное для всех авто.
«Концепт-кар Scénic Vision – это наглядный результат превращения Renaulution в более экологичную и технологичную компанию. Здесь учтены вопросы климата, сохранности ресурсов, безопасности пользования, здоровья и доступности. Это новая глава в создании наших автомобилей, где все продумано от проекта до конца срока эксплуатации с системным экологическим подходом. Кроме создания этого автомобиля Группа ставит перед собой другие задачи, которые она будет решать в автомобилях следующих поколений.» Клеа Мартине, Вице-президент Группы по устойчивому развитию.
Дизайн, открывающий путь к новым перспективам.
Концепт-кар Scénic Vision является реальным воплощением «Новой волны» Renault и результатом тщательной дизайнерской работы и смелых эстетических решений. Его дизайн открывает новые горизонты для автомобилей марки Renault. Внешние формы задают стиль новой семейной модели, появившейся на рынке в 2024г. Дизайн интерьера является дальновидной разведкой будущих интерьеров Renault.
Гибридный электроводородный силовой агрегат является ярким отражением стремления Renault находить решения для всех видов эксплуатации и частью видения перспектив после 2030г. Этот дизайн открывает путь в будущее, в котором автомобили и люди действуют вместе для общих ценностей.
“Scénic Vision – новая глава истории Группы и бренда Renault. Этот концепт определяет внешний дизайн новой полностью электрической модели Scénic на 2024г. и новый язык дизайна Renaul t . Дизайн интерьера является дальновидной разведкой будущих интерьеров Renault. Scénic Vision – это сочетание инноваций и технологий, которые служат более надежной мобильности.» Жиль Видаль, вице-президент бренда Renault по вопросам дизайна.
Renault и Жан-Мишель Жарр
«Жан-Мишель Жарр является первопроходцем электронной музыки. Он – инновационный, революционный, популярный… все эти слова о нем – также и бренд Renault.» Лука де Мео, исполнительный директор группы и бренда Renault.
Жан-Мишель Жарр – французский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер. Появившись из области электронной акустики, он придал электронной музыке измерение популярности. Жан-Мишель Жарр – и артист, и инженер. Он всегда совмещал технологии и творчество. Это очень близко к взглядам Renault на инновации.
С 1993г., как посол ЮНЕСКО, Жан-Мишель Жарр активно занимается охраной окружающей среды, занимаясь вопросами экологического просвещения.
Сотрудничество с Жан-Мишелем Жарром началось с первых дней работы над созданием Scénic Vision, а именно над акустикой и обработкой сигналов. Он присоединился к команде, чтобы сформировать звуковую подпись концепт-кара. Идея заключалась в «бережном отношении к ресурсам» и подходе «более меньшим количеством»: всего 1 динамик на каждой дверце и акустическая система на каждом подголовнике.
Scenic Vision начинает тесное сотрудничество с Жан-Мишелем Жарром. Он будет послом бренда Renault и будет работать с командами над грядущими решениями, которые войдут в номенклатуру продукции.
Бережное отношение к ресурсам.
Эко-конструкция и замкнутые циклы производства.
- Автомобиль на 70% состоит из переработанных материалов; 95% материалов, включая аккумулятор, можно перерабатывать.
- Пол производится из переработанных и спрессованных пластиковых отходов (бутылки, трубы и т.п.). 30% пластика в автомобиле – органического происхождения. Фурнитура произведена из переработанного углерода, использовавшегося в авиации.
- Замкнутые циклы работают с такими стратегическими материалами как платина, медь, алюминий, сталь, а также минералами, используемыми в аккумуляторах.
- Покрышки производит компания, являющаяся членом GNSPR – Глобальной платформы экологического производства и использования резины, и ответственно относится к окружающей среде и правам человека.
- Вместо натуральной кожи используется полиэстер с низким содержанием углерода, на 100% производимый из вторичного сырья.
- Топливный бак сделан из карбонового волокна, производимого из макулатуры.
Лучшее качество воздуха
- Внутри: Фильтр, расположенный в водительской дверце, фильтрует поступающий извне воздух, улучшая его качество.
- Снаружи: Черные пигменты краски получают из находящихся в атмосфере частиц; краска без синтетического пигмента способствует улучшению качества воздуха.
Бережное отношение к климату
Лучше всего от электричества и водорода
- Технология H2-Tech: гибридный автомобиль с энергоблоком мощностью 16 кВт. H2-Tech базируется на технологии «range extender» (увеличенный километраж), благодаря которой автомобиль с вдвое более легким аккумулятором покрывает то же расстояние, и таким образом способствует уменьшению углеродных выбросов от неэлектрического силового агрегата. Хотя это решение предусматривается для пассажирского автомобиля, Группа Renault через компанию Hyvia (совместное предприятие с Plug Power) уже предлагает водородные решения для легких коммерческих автомобилей.
- С 2030 года, когда сеть водородных АЗС достаточно увеличится, можно будет проехать расстояние до 800 км – например, 750 км от Парижа до Марселя, не останавливаясь для подзарядки аккумулятора. Надо только остановиться на 5 или меньше минут, чтобы заправить водород.
- Углеродные выбросы в процессе производства этого автомобиля на 75% меньше выбросов в процессе производства такого электромобиля, как Megane E-Tech Еlectric. На изготовление его аккумулятора уходит на 60% меньше углерода благодаря замкнутым циклам, использованию минералов с низким содержанием углерода и альтернативным источникам энергии.
Бережное отношение к людям.
Безопасность
Абсолютная прозрачность и видимость
- Система камер спереди автомобиля увеличивает угол обзора водителя на 24% путем передачи изображения ближайшего окружения на экран, расположенный на панели. В результате осмотр через ветровое стекло увеличен до 180°, а капот кажется прозрачным.
Новое поколение безопасности жизни и здоровья: Safety Coach (Инструктор безопасности).
- Интерфейс-программа оценки рисков помогает предугадывать внезапные аварийные ситуации. Она компенсирует возможную невнимательность водителя и дает персональные советы, совершенствуя водительские навыки. Этот интерфейс также дает персональные советы по здоровью водителя, анализируя данные с камер и подключенных датчиков внутри салона (пульс, степень усталости и т.п.).
Инклюзивность
Автомобиль, подстроенный под пользователя
- Система распознавания лиц позволяет открывать дверцу и корректировать настройки по профилю водителя. Эта система также позволяет адаптировать условия вождения в случае инвалидности.
Ультра-персонализированное, инклюзивное звуковое пространство.
- Каждое сиденье оборудовано микрофонами и динамиками для создания собственной звуковой атмосферы (радио, hi-fi, голосовой помощник) и одновременно для оптимального общения в салоне. Передача голосов пассажиров и водителя с усилением при необходимости громкости способствует общению между людьми в салоне, особенно если среди них есть человек с недостатками слуха.
Улучшенный доступ.
- Отсутствие стойки между дверцей и плоский пол облегчают доступ для людей с ограниченной подвижностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина: 4 490 мм
Ширина: 1 900 мм
Висота: 1 590 мм
Колесная база: 2 835 мм
Диски: 21 дюйм
Покрышки: 235/45 R21
Вес: 1700 кг
Энергия: электроводородный гибрид
Двигатель: синхронный двигатель 160 кВт с электрическим возбуждением
Топливный бак: 16 кВт
Аккумулятор: 40 кВт/ч.