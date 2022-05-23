Во сколько обходится работа автобуса на холостом ходу – дизельного и электрического

Многие даже и не догадываются, сколько топлива расходует двигатель городского автобуса на холостом ходу, и сколько денег на этом теряется. Благодаря телематической системе ViriCiti, установленной на более чем 5000 машинах, удалось провести интересное исследование.

В Европе и в Северной Америке было проанализировано свыше 8,5 млн сеансов холостого хода электрических автобусов и 3,4 млн. – дизельных. При этом, если машина в этом режиме работала свыше 10 мин., то это фиксировалась как эксплуатация вне маршрута (not is service).

И вот что обнаружилось. Дизельный автобус в среднем за год расходует в режиме холостого хода 1123 л топлива. Причем 41% от этого приходится на работу вне маршрута. Всего же на холостой ход приходится 7,28% от общего расхода топлива. Что касается электробуса, то у него на холостой ход тратится в год 3536 кВт, т. е. 18,1% от всего расхода. Из 58% энергии холостого хода приходится на работу в режиме not is service.

А теперь самое интересное, во сколько это обходится? Если брать дизельный автобус, то на работу холостого хода вне маршрута уходит 460 л топлива в год. Если взять стоимость одного литра в 1,1 евро и умножить на 100 машин в парке, то получается 50 000 евро. А вот электробусы в этом плане намного экономичнее. На холостой ход not is service приходится 2057 кВт на одну машину в год. Если считать стоимость 1 кВт по 0,05 евро и умножить опять же на 100 единиц, то получается 10 000 евро. Такая вот арифметика.