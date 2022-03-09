Украинцам готовы платить за похищенные российские самолеты

Украина уже 14 дней противостоит российским оккупантам. Враг несет огромные потери. За это время украинские военные собрали в боях немало вражеской техники в виде трофеев. Часть из нее теперь будет служить нашим солдатам.

Единственное, что до сих пор не удалось «отжать» у врага, так это его военную авиацию. В связи с этим, генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев принял решение о выплате денежной компенсации тем, кто сможет похитить российские военные самолеты и вертолеты. Награда объявлена довольно внушительная, так что скоро агрессор останется и без этой техники.

Ведомство готово выплатить следующие премии:

угнанный или трофейный боеспособный самолет – 1 000 000 долларов;

захваченный военный вертолет в рабочем состоянии – 500 000 долларов

Также Гусев подчеркнул, что пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируется выдача гражданства свободной страны! Вот только какой именно, он не уточнил.