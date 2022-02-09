Посмотрите на рестомод 50-летнего Toyota Land Cruiser – выглядит эффектно

Автомобиль выставили на продажу

В последнее время компании, специализирующиеся на доработке автомобилей, начали активнее обращать внимание на старые модели, которые сошли с конвейера еще в прошлом столетии. Среди них и американская Legacy Overland. На этот раз ее специалисты восстановили рамный внедорожник Toyota FJ40 Land Cruiser 1971 года выпуска.

Автомобилю сохранили оригинальный дизайн, но добавили массу современных функций. Самой значимой доработкой стала замена 6-цилиндрового двигателя на 5,7-литровый V8 компании General Motors. Мотор дополнен карбюратором Holly 6000 CFM и работает в паре с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. Мощность агрегата не указана. Эксперты уверяют, что она выше, чем у стандартного двигателя.

Также рамный внедорожник получил дисковые тормоза и новую систему рулевого управления с усилителем. Специалисты Legacy Overland не оставили без внимания экстерьер и интерьер автомобиля. Его кузов окрасили в глянцевый серый цвет, который оттеняют крупные колеса с черными дисками, обутые в «зубастые» шины BFGoodrich All-Terrain. В оснащение включили лебедку Warn M8000.

В салоне тоже сохранили культовый стиль, но добавили ряд новых деталей. Среди них стальной каркас безопасности, современная аудиосистема и кондиционер. Отделку кабины выполнили из черной кожи. На рычаге переключения передач установили шар с цифрой восемь, как в бильярде. Этот рестомод уже выставили на продажу, но цену назовут только потенциальному покупателю.