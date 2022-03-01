Как обстоит ситуация на западной границе Украины

Государственная пограничная служба Украины подвела итоги вчерашнего дня. Так, 28 февраля 2022 года на западном участке пересекли границу около 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Своей очереди на проезд ожидает еще около 8 тысяч машин.

Если говорить о странах детальнее, то в Молдову проследовали почти 96 тысяч человек, а в Польшу – около 61 тысячи. Также украинцы выезжали в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Не стоит думать, что украинцы только выезжают из страны, пытаясь спасти свои семьи. По данным пограничников, за пять суток с начала российской агрессии в Украину вернулось около 80 тысяч человек. Большая часть из них – это мужчины, которые приехали пополнить ряды ВСУ и терробороны, чтобы дать отпор войскам РФ.

В ведомстве напомнили, что все пункты пропусков на западной границе работают круглосуточно. Пропускные операции максимально упрощены, а количество документов сведено к минимуму. Граждан попросили соблюдать спокойствие и быть терпимее друг к груду. Сотрудники делают все возможное, чтобы все желающие пересекли границу в короткие сроки.