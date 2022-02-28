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Как остановить технику врага — инструкция
Территориальная оборона ВСУ просит гражданское население не оставаться в стороне и активно участвовать в борьбе с русскими оккупантами. Мы можем помочь нашей армии не только с оружием в руках.
В ТрО составили инструкцию, как остановить продвижение колон российской военной техники:
- выставляем дозоры, чтобы видеть движение колон;
- узнав направление движения, перекрываем дорогу любыми подручными средствами (валим деревья, взрываем мосты, забрасываем коктейлями Молотова, открываем стрельбу).
В качестве психологического давления на врага, устанавливайте вдоль дорог плакаты с разного рода угрожающими надписями: «Вас здесь ждет только смерть» и тому подобное. Снимайте пленных на видео и выкладывайте в сетях. Это деморализует оккупантов.
«Не бойтесь — они боятся вас больше. Мы победим», — отмечают в теробороне ВСУ.