Как остановить технику врага — инструкция

Территориальная оборона ВСУ опубликовала инструкцию, как уничтожать технику врага

Территориальная оборона ВСУ просит гражданское население не оставаться в стороне и активно участвовать в борьбе с русскими оккупантами. Мы можем помочь нашей армии не только с оружием в руках.

В ТрО составили инструкцию, как остановить продвижение колон российской военной техники:

выставляем дозоры, чтобы видеть движение колон;

узнав направление движения, перекрываем дорогу любыми подручными средствами (валим деревья, взрываем мосты, забрасываем коктейлями Молотова, открываем стрельбу).

В качестве психологического давления на врага, устанавливайте вдоль дорог плакаты с разного рода угрожающими надписями: «Вас здесь ждет только смерть» и тому подобное. Снимайте пленных на видео и выкладывайте в сетях. Это деморализует оккупантов.

«Не бойтесь — они боятся вас больше. Мы победим», — отмечают в теробороне ВСУ.