ПриватБанк разрешил переводить деньги с Бонус+ на армию

Клиенты банка могут помочь армии деньгами с любой карты

Все, кто хочет помочь Вооруженным силам Украины, могут сделать это через приложение «Приват24» с любой карты, в том числе и «е-поддержка». Также по просьбе клиентов ПриватБанк добавил возможность переслать на потребности армии средства со счета «Бонус+».

Последовательность действий: меню Сервисы — Добро — Помощь ВСУ, затем выбираете необходимую карту или виртуальный счет из списка. Все зачисления проходят без комиссии.

«ПриватБанк» объявил кредитные каникулы с 1 марта до 1 июня 2022 года для физических лиц по всем кредитным картам. В этот период вносить средства на карту можно по желанию. На тот же период объявлены кредитные каникулы для всех бизнес-клиентов, по договорам по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.