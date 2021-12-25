Как прикурить автомобиль, если села АКБ

Аккумуляторная батарея по своей сути – один из самых ненадежных компонентов автомобиля. Поэтому даже владельцы почти новых современных машин иногда испытывают из-за нее проблемы. Как правильно прикурить от другого автомобиля?

Некоторые водители побаиваются предоставлять свою машину в качестве энергетического донора для прикуривания – т.е. для запуска чужого двигателя. Так что твердое знание правил старта мотора от внешнего источника поможет и убедить сомневающегося коллегу, и провести эту процедуру успешно.

Прежде всего нужно сказать, что кабели для прикуривания должны быть надлежащего качества. Потому что дешевое изделие не обеспечит передачу того достаточно высокого тока (не менее 100-200 ампер), который требуется для запуска двигателя – особенно если он холодный. У правильного «прикуривателя» должны быть прочные зажимы-«крокодилы» с тугими пружинами и большой площадью прилегания к клеммам. Диаметр медной жилы в кабеле должен быть минимум 3 – 4 мм (сечение 25 – 35 мм2). И этот проводник должен быть надежно, с максимально возможной площадью контакта, заделан в половинки «крокодилов» – причем желательно в каждую из них. У непригодных пусковых проводов зажимы сделаны из тонкого металла, а толщину кабеля имитирует толстый слой пластиковой изоляции – вместо медной жилы большого сечения. Кстати, качественная изоляция кабеля не дубеет на морозе.

Как прикурить машину от чужой АКБ

Все действия по соединению источников питания двух автомобилей несложны, но важен порядок их выполнения. И самое главное – нельзя замыкать между собой провода, подключенные к аккумулятору. Также нужно избегать касания неизолированных частей «прикуривателя» к металлическим частям обеих машин.

Поставьте автомобили так, чтобы длины пускового кабеля хватило от АКБ до АКБ. Зажигание и все электропотребители на обеих машинах нужно выключить. Зажим красного кабеля (плюсовой) прикрепляется к положительной клемме (+) АКБ автомобиля-донора. Другой конец красного кабеля прикрепите к положительной клемме (+) АКБ неисправного автомобиля. Черный (минусовый) зажим кабеля прикрепите к отрицательной клемме (–) машины-донора. Другой конец черного кабеля прикрепите к «массе» неисправного автомобиля – неокрашенному металлу двигателя, например, к блоку цилиндров. Важно, чтобы это была одна из основных частей двигателя, а не навесное оборудование. При подключении последнего зажима может проскочить небольшая искра – это допустимо. Запустите двигатель автомобиля-донора, оставьте его работать на холостом ходу. Запустите двигатель проблемного авто. После запуска машины с неисправной АКБ дайте мотору поработать около минуты-двух для прогрева и минимальной подзарядки аккумулятора. Снимать зажимы кабелей нужно в обратном порядке.

Александр Куров, продукт-специалист Bosch по аккумуляторным батареям:



– Чтобы аккумулятор не подвел водителя, важно зарядить его накануне постановки машины на длительный простой, а также после долгого бездействия. Сделать это можно либо в мастерской с профессиональным зарядным устройством, либо дома, используя зарядное устройство для домашнего использования, например, Bosch С3. Чтобы подключить зарядное устройство к аккумулятору, сначала подключите красный кабель к плюсовой клемме аккумулятора, затем подключите черный кабель к «минусу» аккумулятора. После этого можно подключить зарядное устройство к электросети. Когда зарядка завершится, сначала отключите зарядное устройство от сети, а потом уже отсоединяйте кабели от АКБ.

Почему не с буксира

Заводить машину с севшим аккумулятором с буксира мы настоятельно не рекомендуем. Мало того, что это метод варварский с технической точки зрения, так в зимних условиях он еще и опасен: в снегу или на скользкой дороге сцепку автомобилей может занести. Ненамного лучше заводить машину, толкая ее вручную, тем более, что зимой это физически очень тяжело для участников запуска.

Но самое главное, что автомобили с автоматическими трансмиссиями – а таких в Украине все больше – в принципе исключают такой запуск двигателя, поскольку при заглушенном моторе колеса не могут сообщаться с ним. Так что если у вашего автомобиля АКБ или стартер дышат на ладан, держите под рукой хорошие пусковые провода и помните вышеизложенные рекомендации.

Леонид Горелов