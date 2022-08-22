Как проверить историю автомобиля перед покупкой

В этой статье рассказано о том, как проверить авто перед покупкой самостоятельно и какие преимущества дает проверка ВИН-кода

Растущее число онлайн-продаж автотранспорта должно было увеличить количество неудачных сделок, но этого не произошло. Прежде всего, это заслуга специальных сервисов проверки автомобилей по VIN-коду, где можно узнать полную «биографию» авто, включая ДТП, ремонты, техническое обслуживание. Но обо всем по порядку. Расскажем о том, как проверить авто перед покупкой самостоятельно и какие преимущества дает проверка ВИН-кода.

Проверка автомобиля перед покупкой: будьте бдительны

Согласно статистике, около трети тех, кто купил подержанный автомобиль, уже в первый месяц обнаруживают массу скрытых неполадок. Все они требуют больших финансовых вложений. Чтобы избежать этого, нужно тщательно проверять автомобиль перед покупкой.

При детальном осмотре машины можно выявить дефекты, которые будут указывать на участие в ДТП, повреждения кузова, проблемы с ходовой частью и др. Восстановленный после серьезного дорожно-транспортного происшествия кузов будет вести себя непредсказуемо при следующей аварии и при движении в сложных условиях.

Например, если под капотом вы видите лонжероны с деформацией, ржавчиной, трещинами, то это может свидетельствовать об участии в ДТП или просто плохом состоянии кузова. А состояние салона косвенно укажет на пробег автомобиля. Обычно у таких машин сильно изношен руль, педали и сидения.

Проверить силовую установку самостоятельно сложно, но осмотр подкапотного пространства все же сделать нужно. Обращать внимание следует на подтеки, пятна, разводы, которые являются следствием неисправности.

Как осмотреть авто перед покупкой: чек-лист проверки

Алгоритм проверки бу авто должен быть следующим:

документация;

кузов;

лакокрасочное покрытие;

салон.

Проверка документов

При осмотре требуйте следующий пакет документов:

паспорт автомобиля;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт владельца.

Паспорт автомобиля должен быть оригинальным (не дубликат). При большом количестве владельцев могут выдавать дубликат, который создается вместо уничтоженного или утраченного. В последнем случае есть риск купить автомобиль в угоне или машину, которая восстановлена после ДТП, списана страховой компанией.

В свидетельстве о регистрации машины, при условии, что автовладелец частное лицо, должна быть вписана фамилия собственника. Паспорт продавца проверяется на соответствие данных в нем и паспорте автомобиля, а также свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Проверка кузова

Состояние кузова — один из ключевых факторов безопасного передвижения на транспортном средстве. При серьезных повреждениях, даже качественно восстановленный кузов может стать причиной непредсказуемого поведения машины на дороге. Если это незначительные повреждения, которые касаются только навесных элементов, то их можно считать некритичными для безопасности.

Один из способов сделать предварительное заключение о целостности кузова — проверить болты, которыми фиксируются различные элементы кузова друг к другу. В некоторых случаях для сокрытия вмешательства болты красят. Заводские болты, которые не откручивались, имеют гладкую поверхность, на них нет задиров. Это же характерно и для внутренней части крыла — в нормальном состоянии она гладкая, без деформаций.

Проверка толщины лакокрасочного покрытия

Как проверить бу авто перед покупкой на участие в ДТП? Для этого понадобится толщиномер. Проверяя лакокрасочное покрытие, вы снижаете вероятность покупки автомобиля после серьезного ДТП, получаете возможность оценить качество покраски. Новое покрытие наносится после кузовного ремонта, необходимость в котором возникает после столкновения или действий вандалов. Свежий слой краски невооруженным взглядом может определить только специалист.

С помощью толщиномера можно определить толщину покрытия в разных местах кузова. На основании полученных данных делаются выводы о скрытых дефектах. Толщиномеры бывают магнитные, электромагнитные, вихретоковые, ультразвуковые. Более детально о том, как проверить авто и как пользоваться толщиномером для проверки, читайте в статье.

Осмотр салона

Состояние салона позволяет сделать выводы о пробеге автомобиля. Чем он больше, тем сильнее износ руля, педалей, сидений. Замену износившихся элементов салона перед продажей производят редко.

Царапины и потертости на руле — свидетельство того, что на авто ездят очень давно. В некоторых случаях меняют его обивку, которая чаще всего отличается от оригинальной, имеет более грубую строчку.

Большой износ педалей — свидетельство того, что на машине проехали более 100 тыс. км. Плохое состояние салона может свидетельствовать о небрежном отношении владельца к автомобилю, поэтому его проверка должна быть более тщательной.

Проверка двигателя

Для доскональной проверки нужен большой опыт и специальное оборудование. Но предварительную проверку можно провести и самостоятельно. Осмотрите подкапотное пространство — оно должно быть сухим, без подтеков, пятен. Если обнаружите что-либо подобное — проконсультируйтесь с мастером на СТО.

Если под капотом очень чисто, то это тоже должно насторожить. Чаще всего двигатель перед продажей моют, чтобы скрыть потеки. Заведите машину и послушайте как работает мотор. Ровная и ритмичная работа без стуков и вибраций — это признаки исправного силового агрегата. При нажиме на акселератор они должны сохраниться.

Свидетельством неисправности может служить слишком темный или светлый цвет выхлопных газов, а также их резкий запах. Используя штатный щуп проверьте уровень и цвет масла в картере. Если масло давно не менялось — оно будет черного цвета. Низкий уровень может быть косвенным свидетельством того, что двигатель «ест» масло из-за неисправности.

Проверка участия авто в ДТП

Признаками, которые указывают на то, что автомобиль был участником дорожно-транспортного происшествия, могут быть большая толщина лакокрасочного покрытия, отсутствие подушек безопасности и др. О том, как проверить подушки безопасности, мы уже писали.

Самым достоверным способом проверки участия автотранспортного средства в ДТП является VIN-код. Специальный сервис проверки истории автомобилей – checkcar.vin на ваш запрос сформирует отчет, в котором будет содержаться детальная информация об автомобиле, включая факты участия в ДТП.

С помощью ВИН-кода можно получить информацию о любом авто, которое когда-либо было зарегистрировано на территории США. Основные сведения, содержащиеся в отчете:

госномер транспортного средства;

номер кузова;

дата выпуска;

характеристики мотора;

данные о регистрации автомобиля;

ограничения для эксплуатации авто, например, залог, угон, утилизация и пр.;

данные об участии в ДТП;

использовался ли автомобиль в службах такси, грузоперевозок;

таможенная информация;

пробег машины.

Как проверить автомобиль перед покупкой по ВИН-коду? Для этого нужно найти 17-значный VIN-идентификатор, который указан в техническом паспорте автомобиля, на торпедо со стороны водителя, на стикере в проеме водительской двери, под капотом на металлической табличке и т.д.

Код нужно ввести в специальное поле, после чего будет сформирован подробный отчет.

Проверка на СТО

В предыдущих разделах были даны рекомендации, как проверить авто перед покупкой самостоятельно, после чего мы рекомендуем провести детальную проверку машины на СТО. Здесь вы сможете подтвердить или опровергнуть опасения, которые возникли при осмотре. Тем более, что отдельные узлы и агрегаты можно проверить только на станции технического обслуживания.

Например, при обычном осмотре невозможно проверить подвеску — для это понадобится подъемник. Предварительно вы можете проехаться, чтобы послушать, как ведет себя авто на препятствиях (рельсы, «лежачие полицейские») — в случае неисправности подвеска будет стучать.

Автомобиль с пробегом целесообразно проверить диагностическим сканером. Такие приборы бывают стационарными и переносными. Хорошие СТО оснащены подобным оборудованием, что позволяет провести качественную компьютерную диагностику.

Обращаться к специалистам мы рекомендуем обязательно. Предпочтительнее проверять автомобиль на СТО, которое специализируется на определенной марке, что существенно повысит эффективность диагностики.

Вместо заключения

Проверка перед покупкой авто — обязательный этап, с которым вам обязательно придется столкнуться. Какую часть проверки провести самому, а какую доверить специалистам СТО — решать вам. Мы рекомендуем сделать проверку двухэтапной: провести осмотр самостоятельно, после чего обратиться к мастеру, который подтвердит или опровергнет ваши опасения по поводу обнаруженных недостатков. И не забывайте про проверку авто по VIN-коду — наиболее быстрый и достоверный способ узнать полную «биографию» автомобиля.