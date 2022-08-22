Chery вывела на рынок собственный Lamborghini Urus

Новый кроссовер суббренда Jetour доступен с традиционным бензиновым мотором и гибридной силовой установкой

Chery Automobile анонсировала продажи нового кроссовера под брендом Jetour — Jetour Dasheng. Новинка, претендующая на звание «китайского Lamborghini Urus», нацелена на молодых водителей. Заинтересовать потенциальных клиентов планируют, прежде всего, оригинальным дизайном, откровенно намекающим на спортивный характер новинки.

У Jetour Dasheng стремительный кузов с длинным капотом и покатой линией крыши. Габаритная длина кроссовера — 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм. Размер колесной базы — 2720 мм.

Всю переднюю часть занимает трапециевидная решетка радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями. «На носу» видна надпись с названием бренда, а по обе стороны от нее — тонкие «линии» головной оптики. Оригинально смотрятся и дерзкие тонкие задние фонари. Крыша заканчивается небольшим спойлером со встроенным стоп-сигналом по центру.

Минималистичный салон укомплектован двухспицевым рулевым колесом, виртуальной панелью приборов и мультимедийной системой. В глаза бросается полное отсутствие физических кнопок. Управление всем функционалом автомобиля вынесено на центральный дисплей. Передние сиденья разделены широким подлокотником с двумя подстаканниками и голубой контурной подсветкой. Такая же атмосферная подсветка видна на дверных картах и в нижней части передней панели. В отделке преобладают светло-серый и антрацитный оттенки.

На рынке Jetour Dasheng доступен в бензиновой и гибридной модификациях. В первом случае кроссовер укомплектован 1,6-литровым турбированным двигателем отдачей 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Силовая установка бензо-электрической версии состоит из 1,5-литрового турбированного двигателя и электромотора, встроенного в трехступенчатую коробку передач DHT. Совокупная отдача агрегатов — 326 л.с. и 565 Нм. Комбинированный расход топлива — 1 литр на 100 км пути. Данных об электрическом запасе хода гибрида нет.

В стандартном оснащении заявлены различные ассистенты вождения, включая круиз-контроль и систему помощи при смене полосы движения. В Китае Jetour Dasheng оценили от 14 600 до 19 300 долларов в зависимости от комплектации.