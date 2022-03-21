Как сделать звонок, если нет мобильной связи – инструкция

В условиях активных военных действий отсутствие мобильной связи вполне обычное дело. Однако обходиться без связи довольно сложно. Но не стоит отчаиваться. Для того, чтобы совершить звонок между абонентами или вызвать экстренную службу, есть несколько альтернативных вариантов.

В частности, нужно попробовать найти стационарный (проводной) телефон. Именно он является первоочередной заменой мобильной связи. Если такого нет поблизости, но есть доступ к интернету, то можно совершить звонок с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и т.д. Также с некоторыми службами можно связаться посредством чат-бота. Такой, например, есть на сайте Минздрава.

Также не стоит отбрасывать вариант специальных мессенджеров, в числе которых Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. Они работают по принципу раций и не требуют наличия мобильной связи. Однако не стоит забывать, что в этом случае ваше общение не будет приватным. Еще один выход из сложившейся ситуации – это попробовать поискать варианты связи с административных зданиях (почта, МЧС, полиция и прочее).

В Минздраве дали несколько полезных советов, которые тоже могут пригодиться: