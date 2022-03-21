Россиянам советуют запасаться автозапчастями

На российском рынке ожидается дефицит импортных запчастей

Уже в ближайшее время россиянам придется забыть об импортных автозапчастях. И это уже не угрозы «загнивающего Запада», а прогнозы от российских экспертов. Автовладельцам настоятельно рекомендуют заранее пройти техническое обслуживание, даже если оно еще не подошло по срокам, и запастись расходными материалами.

Также советуют закупить комплектующие для ходовой, тормозные колодки и диски, запчасти для двигателя, включая ремни ГРМ, свечи зажигания, помпу и ремни для навесного оборудования.

В свете ухода из российского рынка мировых производителей автошин Bridgestone, Michelin, Pirelli и Continental дефицитными станут шины большой или нестандартной размерности. Российские производители выпускают не все типоразмеры резины.

Уже сейчас обслуживание автомобиля в России подорожало на 80-100%, что фактически сделало его бессмысленным. Некоторые эксперты рынка советуют россиянам переходить с оригинальных запчастей на более дешевые аналоги. Ради экономии советуют отказаться от импортных масел и фильтров, поскольку «марка, указанная на упаковке, ничего не значит». Также в списке «противодефицитных» мер — отказ от резких ускорений и торможений, что позволит продлить срок службы тормозных колодок и дисков и уменьшить износ резины.