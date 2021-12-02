Как защитить кузов автомобиля?

Правильная защита кузова обеспечивает долговечную защиту лакокрасочного покрытия

Состояние авто напрямую зависит от качества технического обслуживания и ухода со стороны владельца. Первое, на что обращается внимание – вид транспортного средства, в том числе и лакокрасочное покрытие. Единственным вариантом сохранения вида является оклейка авто пленкой.

Выполнить этот процесс можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалистам в сервисный центр. Второй способ предпочтительней, поскольку мастера предоставляют гарантию на проделанную работу и сам процесс оклейки производится согласно пожеланиям владельца и особенностям автомобиля.

Среди огромного количества предлагаемых защитных пленок, популярностью пользуется антигравийная пленка STEK. Одной из особенностей данного материала считается высокий показатель прочности на разрыв. Это стало возможно благодаря инновационной технологии изготовления, разработанной американо-корейским производителем.

Защитная пленка на авто STEK является универсальным материалом, способным сохранить кузов ТС от различных видов воздействия. Именно этот фактор, позволяющий увеличить срок службы ТС, ценится владельцами авто.

Почему стоит остановить свой выбор на STEK

Отдать предпочтение этой пленке следует по следующим причинам:

Материал является новым поколением, которое отличается инновационными решениями в вопросе обеспечения сохранности авто. Высокий показатель защиты от воздействий физического и химического типа. Невосприимчивость к воздействию прямых солнечных лучей и всего, что с ними связано. Отличный показатель сопротивляемости механическим воздействиям. Имеется гарантия 10 лет от производителя и сертификаты качества. Процесс поклейки не занимает много времени, что позволяет получить качественную защиту кузова в минимальные сроки. При решении снятия пленки, ее удаление выполняется менее чем за 10 – 15 минут. Хорошая цветопередача. Изначальный цвет автомобиля не меняется при использовании такого материала. Возможность нанесения на любые части кузова, в том числе и геометрически сложные.

Оклейка авто пленкой также подразумевает защиту фар, т.к. именно они часто страдают от мелких камней и других элементов на дорожном покрытии. В большинстве случаев, надобность в нанесении этой пленки на фары оговаривается в процессе оформления заказа.

Оклеить авто пленкой не является дорогостоящим процессом – согласитесь, намного проще купить и нанести данный защитный материал, что исключит надобность в покупке (экономия видна сразу).

Пленка STEK – правильный выбор для каждого владельца

Антигравийная защита авто исключает контакт поверхности кузова ТС с различными элементами и веществами. Представленный материал невосприимчив к химически активным составам (дожди с повышенной кислотностью и т.д.), что позволяет не беспокоиться о лакокрасочном слое.

Защитная пленка на авто от этого производителя является гарантией сохранности кузова – экономия денег на удаление сколов, царапин и других повреждений.

Все проводимые тесты и испытания данной пленки имеют один схожий результат. Сохранность ЛКС авто, исключение минимальных деформаций кузова от взаимодействия с камушками, металлическими элементами, частицами асфальта – все это никаким образом не повредило автомобиль и не изменило его внешний вид.

Хотите получить долговечную защиту кузова авто за адекватные деньги? STEK станет оптимальным выбором, заслужившим уважение среди миллионов автовладельцев.