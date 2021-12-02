Polaris представил электрический вездеход за 25 000 долларов

Новинка идеально подойдет для любителей активного отдыха и работ на сельской местности

Polaris совместно с американской машиностроительной компанией Zero Motorcycles разработала уникальный электрический вездеход под названием Ranger XP Kinetic. При этом их новое детище можно использовать как угодно. Например, занимаясь активным отдыхом или для сельскохозяйственного назначения. Электрический вездеход доступен в двух комплектациях.

В движение Polaris Ranger XP Kinetic приводит электрическая силовая установка мощностью 110 л.с. Вездеход получил металлический каркас безопасности, усиленные амортизаторы и внедорожные шины, а его грузоподъемность составляет 550 кг. Кроме этого, его плюсом в Polaris называют бесшумность. На нем можно не только производить уборку территории, но и незаметно преследовать добычу.

Решив приобрести такой электротранспорт, покупатели смогут выбирать из двух комплектаций — Premium и Ultimate. В первом случае автомобиль комплектуется 110-сильной силовой установкой и аккумулятором на 14,9 кВтч. Его емкости достаточно для обеспечения 70 км пути. Во втором — силовая установка такая же, а вот аккумулятор стал больше — 29,8 кВтч. Запас хода — 130 км.

В зависимости от версии за Ranger XP Kinetic просят от 25 до 30 тысяч долларов.