Калифорния первой в США откажется от бензиновых моторов

В этом штате продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями запретят с 2035 года

Калифорния станет первым американским штатом, в котором будут запрещены автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Продажи новых бензиновых и дизельных легковых автомобилей запретят с 2035 года. Власти штата приняли решение, что к этому году все новые автомобили должны быть электрическими, гибридными или водородными.

Переходными определены 2026 и 2030 годы. В частности, через четыре года на электромобили и гибриды должно приходиться 35% продаж новых автомобилей. К 2030 году их доля должна вырасти до 68%. Что касается полного запрета топливных автомобилей, то пока об этом речь не идет. Но даже такая «половинчатая» мера, по расчетам калифорнийских чиновников, позволит к 2027 году снизить уровень загрязнения воздуха на 25% по сравнению с нынешними показателями.

Калифорния — лидер США в борьбе с загрязнением воздуха. Ожидается, что ее примеру последуют около трети американских штатов. Но это произойдет не раньше, чем решение властей Калифорнии одобрит федеральное правительство США.