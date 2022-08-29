DongFeng представил собственный Hummer

На рынке китайский электрический пикап появится под брендом Mengshi

DongFeng Motor объявили о создании нового суббренда Mengshi, под которым выйдет линейка брутальных электрических внедорожников. Первые две модели новой марки уже презентованы. Это 5,2-метровый пятидверный «вездеход» M-Terrain и его купеобразная версия M-Terrain S. Первый позиционируется в качестве конкурента GMC Hummer EV.

Обе новинки базируются на электрической скейтборд-платформе MORA Mengshi, которая позволяет строить модели с разными типами кузовов — от универсалов до минивэнов. Как и у GMC Hummer EV, у Mengshi M-Terrain полноуправляемое шасси. В больших скоростях передние и задние колеса поворачиваются в противоположные стороны, повышая устойчивость в поворотах. На низких — все четыре колеса поворачиваются в одну сторону, благодаря чему радиус разворота массивного полноразмерного автомобиля всего 5,1 метра. Также в наличии, так называемый «режим краба», в котором внедорожник передвигается боком. Пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне 150 мм, в экстренных случаях — 255 мм.

Базовая интеллектуальная внедорожная система MATS Mengshi с девятью предустановленными ездовыми режимами, включая скалы, песок, снег, глубокий снег и болотные топи. Для каждого предусмотрены индивидуальные настройки рулевого управления, тормозов, подвески и системы питания.

Базовый Mengshi M-Terrain укомплектован четырехмоторной силовой установкой (по одному на колесо) под названием Mega Power. Совокупная мощность агрегатов 1088 л.с. Это позволяет большому внедорожнику ускоряться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды. Батарея емкостью 140 кВтч обеспечивает запас хода в 500 км. Также обещана «дальнобойная» модификация с запасом хода до 800 км. Такой внедорожник получит батарею на 65,88 кВтч и бензиновый двигатель, работающий в качестве удлинителя хода.

Также китайскому «Хаммеру» досталась система полуавтономного вождения на основе бинокулярной камеры, инфракрасной камеры ночного видения, четырех угловых и одного переднего радара. Внедорожник способен самостоятельно парковаться и перемещаться по городским улицам и загородным трассам. Водитель должен быть готов взять управление на себя в течение определенного временного отрезка.

Серийное производство Mengshi M-Terrain начнется в 2023 году. Как утверждают в DongFeng Motor, товарная версия будет максимально приближенной к прототипу, показанному во время презентации нового бренда. Планов относительно запуска купеобразного M-Terrain S на данный момент нет.