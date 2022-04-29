Калининградский «Автотор» не устоял под давлением санкций

Конвейер автозавода остановится 1 мая

Калининградский автомобильный завод «Автотор» остановится на три недели. В руководстве компании решили сделать первомайский подарок большинству сотрудников предприятия. Отдыхать они смогут с 1 по 22 мая. Работать будут только подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственного оборудования. Также отдыхать не придется сотрудникам, «работающим над запуском проекта по производству электромобилей».

Официальные причины так называемого внеочередного корпоративного отпуска, не озвучиваются. По всей вероятности, на предприятии не смогли решить проблему с поставками комплектующих. В апреле по той же причине простаивали конвейеры «АвтоВАЗа».

На данный момент «Автотор» выпускает автомобили Kia и Hyundai. Ранее в цехах предприятия собирали модели BMW, но в начале марта их производство прекратилось. Немецкий концерн приостановил свою деятельность в России из-за войны в Украине.