Украинский производитель пожарных автомобилей готов помогать армии

Известная украинская компания «Титал», которая специализируется на изготовлении пожарных автомобилей, продолжает работать, несмотря на военное положение. Ее коллектив в меру логистических процессов сосредоточился на выполнении ранее начатых проектов. Кроме того, на предприятие решили помочь с восстановлением спецтехники для спасателей.

Сюда уже поступили для ремонта первые пожарные автомобили с Киевского гарнизона ГСЧС. Более того, мощности «Титал» позволяют восстанавливать и модернизировать самую разнообразные машины, в том числе и военного назначения. Поэтому руководство компании обратилось с соответствующим предложением в Нацгвардию и Министерство обороны.

На фотографии, опубликованной на официальной страничке «Титал» в Фейсбук, показана в действии ремонтная зона предприятия. Здесь можно увидеть пожарную автоцистерну на шасси «Валдай», а также уникальную мобильную моющую установку УММ-5к, которую «Титал» в свое время изготовил на шасси КрАЗ-5233НЕ (4х4) для Еристовского горно-обогатительного комбината.