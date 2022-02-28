Карта аптек, которые открыты в Украине

Опубликована интерактивная карта аптек, которые продолжают обслуживать клиентов

Украинцы запустили интерактивную карту аптек, которые продолжают работать в условиях военного времени. Она покрывает всю территорию страны и постоянно обновляется, хотя и с некоторыми задержками. По клику на конкретную аптеку открывается информация с названием, адресом и геометками.

По состоянию на 28 февраля на карте нет информации об аптеках, работающих в столице. Этот пробел обещают устранить в ближайшее время.

Сайт Liki24.com уже обратился к руководителям всех аптечных сетей с просьбой срочно отправить информацию о работающих точках продаж. Следите за обновлениями.