Казахстан стал «донором» автомобилей для россиян

Граждане России активно скупают новые автомобили в Казахстане

Казахстан неожиданно стал Меккой для россиян, желающих приобрести новый автомобиль. Переориентироваться на местный авторынок граждан России заставили все те же санкции, на которые им наплевать.

В результате ухода из российского рынка практически всех мировых автомобильных брендов, запасы автомобилей в российских дилерских центрах тают на глазах. Плюс к этому, дилеры не стесняясь поднимают ценники. Что и заставило россиян обратить свои взоры на соседний Казахстан. Причем едут они туда не только за моделями премиальных марок.

По словам Евгения Бибера, директора по продажам дилерского центра в Костанае, по сравнению с февралем количество желающих приобрести автомобиль казахской сборки выросло в 10 раз. Речь идет об автомобилях Chevrolet, Kia и JAC, выпускаемых заводом «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.

Интересно, что автомобили JAC местной сборки поставляются на российский рынок и до недавнего времени стоили в России дешевле, чем в Казахстане. Но в связи с падением рубля резко поднялись в цене, что и заставило жителей соседних российских городов отправится на шопинг в ближайшее доступное зарубежье.

Поняв, что результатом таких российских шопинг-туров могут стать растущие ценники, казахи ринулись покупать автомобили по старым ценам. В результате у казахских дилеров заканчиваются запасы автомобилей востребованных брендов. Остановить переток машин в Россию пытаются и сами производители.