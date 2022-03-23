Казахстан стал «донором» автомобилей для россиян
Казахстан неожиданно стал Меккой для россиян, желающих приобрести новый автомобиль. Переориентироваться на местный авторынок граждан России заставили все те же санкции, на которые им наплевать.
В результате ухода из российского рынка практически всех мировых автомобильных брендов, запасы автомобилей в российских дилерских центрах тают на глазах. Плюс к этому, дилеры не стесняясь поднимают ценники. Что и заставило россиян обратить свои взоры на соседний Казахстан. Причем едут они туда не только за моделями премиальных марок.
По словам Евгения Бибера, директора по продажам дилерского центра в Костанае, по сравнению с февралем количество желающих приобрести автомобиль казахской сборки выросло в 10 раз. Речь идет об автомобилях Chevrolet, Kia и JAC, выпускаемых заводом «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.
Интересно, что автомобили JAC местной сборки поставляются на российский рынок и до недавнего времени стоили в России дешевле, чем в Казахстане. Но в связи с падением рубля резко поднялись в цене, что и заставило жителей соседних российских городов отправится на шопинг в ближайшее доступное зарубежье.
Поняв, что результатом таких российских шопинг-туров могут стать растущие ценники, казахи ринулись покупать автомобили по старым ценам. В результате у казахских дилеров заканчиваются запасы автомобилей востребованных брендов. Остановить переток машин в Россию пытаются и сами производители.