Кен Блок отправил в управляемый занос дизельный пикап Ford

Идеальный дрифт на огромном пикапе удался после нескольких попыток

Американский автогонщик, шоумен и мастер дрифта Кен Блок в очередной доказал, что может отправить в управляемый занос любой автомобиль, не зависимо от массы, габаритов и двигателя. В новом ролике Блок дрифтует на дизельном пикапе Ford Super Duty F-450 с двускатной ошиновкой задней оси. Импровизированный заезд состоялся на трассе Utah Motorsports Campus (штат Юта, США), куда автомобиль привез на прицепе раллийное купе Ford Escort 1978 года.

Чтобы достичь идеального дрифта, гонщику пришлось сделать несколько попыток. Но в результате Блоку все же удалось отправить в управляемый занос даже огромный Ford Super Duty F-450 с дизельным V8 6,7L отдачей 475 л.с. и 1050 Нм под капотом.

Кен Блок принимал участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли и ралли-кросс. Но широкую известность ему принесла серия захватывающих видеороликов Gymkhana. С 2008 года Блок с невероятной точностью проходил Gymkhana и собрал более 43 миллионов просмотров на YouTube. За эти годы появилось несколько специально настроенных автомобилей, включая оригинальную Subaru Impreza WRX STI, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Mustang.

Сейчас Кен Блок готовит новую серию Электрихана. В ней он появится на специально построенном гоночном Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.